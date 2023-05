El manresà Álex Martí és doctor en Física Aplicada i dirigeix una empresa, Mitiga, pionera en l’anàlisi de riscos naturals causats pel canvi climàtic. Acaba d’aconseguir 13 milions d’euros en una ronda internacional d’inversions en la qual hi ha participat d’una forma important el gegant Microsoft. Ho han anunciat públicament la pròpia Mitiga i Microsoft en un comunicat en el qual nuncien que col·laboraran per frenar els efectes de les catàstrofes naturals agreujades pel canvi climàtic.

Mitiga proporciona a empreses eines per predir, avaluar, mesurar, informar i actuar en casos de riscos meteorològics i evitar que els perills naturals esdevinguin desastres. Es tracta d’una companyia tecnològica climàtica que va crear Martí el 2018 de braçet, aleshores, amb el Centre de Supercomputació de Barcelona, on feia recerca. Combina la intel·ligència artificial amb la computació d’altes prestacions per millorar la prevenció, resiliència i capacitat d’adaptació dels riscos naturals relacionats amb el clima.

Martí ha explicat a Regió7 que culminar una ronda d’inversió internacional «d’aquesta magnitud demostra el potencial de les tecnologies catalanes i l'impacte que pot tenir la ciència d'alt rendiment en la indústria». Ha afirmat que «personalment, estic molt orgullós del nostre equip i agraït a aquelles persones que han apostat per mi des que vaig sortir de Manresa fa ja més de 20 anys per anar a l'estranger. Avui» [ahir per al lector] «és un dia especial per retornar tot el que vaig aprendre a l'exterior a Catalunya i continuar sent pioners en la lluita ontra el canvi climàtic».

Vulcanologia, els inicis

Especialista en vulcanologia, Martí va centrar en un primer moment l’activitat de Mitiga en el sector aeronàutic. Va desenvolupar un model de simulació que permetia calcular l’emissió i el transport de cendres volcàniques, informació vital per a les companyies aèries per esquivar núvols volcànics.

L’empresa ha anat evolucionant fins a fer previsions per altres fenòmens meteorològics com inundacions, focs de cinquena generació o sequeres. «La nostra missió és evitar que els perills naturals es converteixin en desastres i ampliar els límits de com gestionar-los i mitigar-los. Volem fer un món més resilient i segur sota aquest clima canviant», ha declarat.

Actualment l’empresa està format per un equip de 30 persones que es preveu ampliar a 70 en un any.

Martí va treballar durant 20 anys als Estats Units i va fer el doctorat a Anglaterra. El 2013 es va incorporar al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona per fer recerca, i el 2018 va crear Mitiga. Ha publicat diversos treballs en revistes científiques com Nature.