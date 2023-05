Sor Lucía Caram ha demanat ajuda a Pedro Sánchez per a aconseguir els diners necessaris per fer realitat el repte de comprar un hospital de campanya a Ucraïna. En un vídeo penjat a Instagram, la religiosa manresana s'ha dirigit al president del Govern espanyol per sol·licitar el suport de l'executiu en l'equipació del centre assistencial que té per objectiu salvar vides i minimitzar el risc d’amputacions i de ferides amb seqüeles i conseqüències severes.

El cost total de l'hospital és de més de 2 milions i mig d'euros i, segons relata Caram, necessiten donacions d'equips per rebaixar els costos i poder dotar-lo de tres quiròfans, dues sales d’esterilització i dues UCI. "Volem que el Govern d'Espanya estigui present en aquest repte" reclama la monja al clip, en el qual també fa una crida col·lectiva a què "tots puguem fer realitat aquest somni que és una urgència en una emergència dramàtica d'un país que s'està dessagnant a causa d'una guerra cruel". Es pot ajudar mitjançant un bizum al 05122 i amb un ingrés al número de compte ES43 2100 3093 0722 0031 6970. Només per fer-se una idea, una UCI completa costa més de 500.000 euros.