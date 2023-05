Ramon Bacardit, exregidor d'Urbanisme i candidat de Junts a l'alcaldia de Manresa, ha celebrat que la seva denúncia que les obres del carrer Sant Andreu no tenien en compte una antiga tina excavada a la roca hagi servit perquè l'Ajuntament la posi en valor.

Bacardit ha reiterat que "el projecte del carrer Sant Andreu no identificava cap tina ni es van fer les prospeccions prèvies pertinents ni preveia cobrir-la amb cap llosa. Per això es va fer la denúncia pública del fet".

L'exregidor d'Urbanisme i candidat de Junts ha mostrat la seva "alegria" pel fet que la denúncia pública realitzada "hagi servit per posar en valor patrimoni del carrer Sant Andreu" i espera que també "serveixi per posar en valor el conjunt patrimonial del carrer del Balç Sobrerroca Sant Andreu i plaça Hospital pel que representa per a la ciutat".

Bacardit defensa la necessitat de protegir tots elements patrimonials tant monumentals com més petits que formen part del paisatge urbà i expliquen la història quotidiana de la ciutat".

"Molt valor patrimonial"

Sobre el fet que diguin que la tina no és medieval afirma que "encara que fos del segle XIX tindria molt valor".

L'Ajuntament va respondre, instat per aquest diari, que no va ser fins al 24 d’abril que es va començar a actuar a la vorera de davant l’immoble on, segons fonts veïnals, es preveia que hi podia haver una tina. Així que quan Bacardit va fer la denúncia pública "encara no s’havia actuat en aquesta banda del carrer i, per tant, no podíem tapar una cosa que encara no s’havia destapat".

Els serveis d'urbanisme defensen que en totes les obres que es duen a terme en aquesta zona l’Ajuntament ja té en compte aquesta possibilitat i que les actuacions es fan sempre amb la màxima cura.

Un cop localitzada i documentada, el 10 de maig van començar els treballs d’execució de la llosa que taparà la tina i suportarà les càrregues del trànsit. I el 12 de maig es va fer el formigonat de la llosa. En aquests moments, els serveis tècnics estan acabant de definir com es visualitzarà la localització i la mida de l’obertura de la tina en el nou paviment del carrer, per tal que en quedi constància, tal com ja es va fer per exemple al carrer Sobrerroca, tot i que la solució que s’adopti al Sant Andreu haurà de ser diferent atesa la diferència de trànsit i de paviment entre els dos carrers. La tina també quedarà topografiada i localitzada als plànols corresponents a l’obra feta. Amb la seva localització i la solució de cobriment que s’adoptarà es garanteix la conservació de la tina, així com poder accedir al seu interior en un futur.