Preguntes personals a Joan Vila: "No em considero polític"

Quin és el seu lloc preferit de Manresa?

En tinc varis... Posem el parc de Puigterrà.

Què eliminaria ara mateix de Manresa si tingués una vareta màgica?

Eliminaria el sentiment de poca cosa que som.

I què portaria a Manresa d’algun altre lloc si la vareta li donés una altra oportunitat?

La creença que podem ser molt grans.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

No em considero polític. Els meus referents probablement no serien polítics. N’hi ha de tots els àmbits que han fet bona feina, però no em vull identificar amb ningú.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

N’hi hauria uns quants. Des de Hitler fins tants d’altres que han fet molt mal. També en tenim de nacionals.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Algun dia. Ho serà quant aquests que ens han enganyat deixin de ser al davant.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

No.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

M’enerva la mentida i la falta de paraula. Em posa nerviós. A Manresa es veu i es percep.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

Breaking Bad

El llibre que no es cansaria de llegir?

Em va agradar molt La Catedral del Mar. Ara llegeixo llibres del procés i hi ha molt suc.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

Qualsevol del Robbie Williams

Déu existeix?

Diuen que sí.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Depén del que hi pengi. Jo diria que és un sou just.

El millor viatge que ha fet?

Tinc un bon record dels Estats Units

El que més li agradaria fer?

Tinc pendent d’anar a North Cape.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

Si és amb ells a qualsevol lloc hi estic bé.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

Darrerament anem i ens agrada el Mas Torrent, a prop de Pals.

El seu lloc preferit per estar sol?

A casa

Quan va escriure l’últim tuit?

Abans que es publiqués l’inici oficial de la campanya

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

No.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig estar per aquí i també vam anar a Suïssa.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Segurament amb alguna negociació bancària.

I l’última que va plorar?

Vaig estar a punt de fer-ho quan vaig rebre un premi ara no fa gaire.

Un lema per viure la vida.

Fes i deixa fer.