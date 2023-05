ERC Manresa ha presentat aquest divendres a la tarda els eixos centrals de les polítiques per aconseguir una ciutat més segura, cívica i amable. En aquest sentit, la candidatura que encapçala l’alcalde Marc Aloy Guàrdia prioritza tenir una ciutat més segura com un dels eixos principals del proper mandat. ERC Manresa entén la seguretat com una qüestió global i transversal que també té a veure amb el civisme, la neteja, l’accés a l’habitatge digne, la cohesió social, el suport a les persones amb situació de vulnerabilitat, la convivència i la generació de noves oportunitats a la ciutat. El partit és conscient que la seguretat és un tema cabdal per a la convivència i defensa que s’ha de treballar perquè tothom se senti segur a Manresa, tenir una “actitud de tolerància zero amb l’incivisme, els actes vandàlics i la delinqüència” i fer-ho “sense demagògia i sense utilitzar la seguretat de manera partidista com fan altres formacions polítiques”.

Per reforçar la seguretat, ERC planteja recuperar la Policia de Barri als carrers de Manresa a partir “d’una feina de reorganització que farem amb el cos de la Policia Local que ens permetrà destinar agents a aquesta tasca de proximitat i assolir una major presència al carrer”, ha explicat Aloy. El candidat ha afegit que “també plantegem la instal·lació de fins a 40 càmeres als carrers i places aquest proper mandat, que se sumaran als 20 dispositius instal·lats els darrers anys”. Per a ERC també és important reduir els punts foscos a la ciutat i proposa “replicar la instal·lació de fanals amb tecnologia LED, que es completarà aquest any al Centre Històric, a tota la ciutat amb l’horitzó de 2027. Així, tindrem uns carrers més ben il·luminats i reduirem els punts foscos actuals”. Pel que fa a la neteja, es reforçarà el servei amb un sistema més eficient en què augmentaran les freqüències, les rutes de tarda i caps de setmana i la detecció i resolució d’incidències amb una dotació econòmica addicional de mig milió d’euros anuals.

Àmbit social i més informació

ERC entén la seguretat amb una mirada transversal en què les polítiques socials tenen un paper molt important de prevenció i gestió de casos conflictius. En aquest sentit, el partit planteja una major coordinació entre Serveis Socials de l’Ajuntament i la Policia Local per fer un seguiment més acurat de les persones amb situació de vulnarabilitat. També intensificarà els programes socials i de salut per atendre les persones alcohòliques que fan vida al carrer. En paral·lel, proposa donar més informació a la ciutadania que es posa en contacte amb la Policia Local per comunicar incidents a la via pública. El plantejament és que els agents expliquin als veïns i veïnes com han acabat aquelles qüestions denunciades per donar-los informació i transmetre’ls una major tranquil·litat.

Comissionat de Seguretat i Civisme

El partit plantejarà totes aquestes accions a partir de la redacció del Pla Local de Seguretat, que liderarà una nova figura, a través del Comissionat de Seguretat i Civisme, que seguirà totes les qüestions que tinguin a veure amb aquest àmbit i que faran referència a aspectes relacionats amb el civisme, la brutícia, les problemàtiques de soroll, etc. Serà una figura de nova creació que es coordinarà amb l’alcalde per fer un seguiment acurat de tots els temes pendents. Per a ERC, l’Ajuntament ha de continuar essent inflexible amb les ocupacions delinqüencials i posa d’exemple els set immobles desallotjats els darrers anys a Manresa, quatre dels quals els darrers tres mesos en situacions que generaven molta inquietud entre els veïns i veïnes. “En totes aquelles ocupacions delinqüencials, des del consistori, continuarem insistint als jutjats que ens permetin ordenar els desallotjaments i fer més àgils els tràmits per solucionar els punts conflictius i combatre la criminalitat”. També es continuaran posant a disposició de la Fiscalia les persones multireincidents a través de dispositius policials conjunts.

ERC Manresa ha subratllat que la nova comissaria compartida per Mossos d’Esquadra i Policia Local, que començarà a funcionar els propers mesos al Passeig de la República, al cor del Centre Històric, també ajudarà a reforçar la convivència i la seguretat de tot aquest entorn.