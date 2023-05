Preguntes molt personals a Roser Alegre, candidata de Fem Manresa: "Em vaig emocionar veient la pel·lícula 'Suro'"

Quin és el seu lloc preferit de Manresa?

La zona de l’Anella Verda que fa el recorregut cap a la Torre de Santa Caterina o algun lloc del Barri Antic com la plaça Gispert.

Què eliminaria ara mateix de Manresa si tingués una vareta màgica?

Les càmeres de videovigilància que hi ha actualment a la ciutat.

I què portaria a Manresa d’algun altre lloc, si la vareta li donés una altra oportunitat?

Un Barri Antic amb els edificis a punt de caure rehabilitats i amb gent habitant-los.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

Nelson Mandela.

Quin personatge triaria eliminar de la història, si pogués?

Hitler.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Algun dia.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?No.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Sí. La impunitat amb què es permet que discursos d’odi, racistes i feixistes campin tant pel carrer com des del mitjans de comunicació.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

Forrest Gump.

El llibre que no es cansaria de llegir?

Qualsevol de Camilla Läckberg.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

Últimament, un de Baboon Show. Em dona energia!

Déu existeix?

No. Encara que algú necessiti tenir alguna cosa per creure i que això el faci tirar endavant. Mentre no afecti la resta, és respectable.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

Bo.

El millor viatge que ha fet?

A Cantàbria.

El que més li agradaria fer?

A Suècia.

El seu lloc preferit per estar sola?

Una casa que tenim la família al Raval de Monistrolà. Això o qualsevol lloc a la muntanya.

Quan va escriure l’últim tuit?

Aquest matí.

Puja fotos a Instagram? Sí.

De quines? Normalment pujo fotos de quan faig alguna cosa d’oci a l’aire lliure o a la muntanya i, ara, també moltes de Fem Manresa.

Quan? No soc regular.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig anar uns dies a Mallorca i vaig fer una travessa pel Pirineu Aragonès.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

No acostumo a enfadar-me molt, últimament, ja. Segurament per alguna cosa de l’Ajuntament al ple. La que recordo molt és la moció de ‘Hi érem totes’, que el Govern va fer una moció de substitució i això em va enfadar molt.

I l’última que va plorar?

Em vaig emocionar veient la pel·lícula Suro.

Un lema per viure la vida.

Que tot està per fer i tot és possible.