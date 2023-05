El diari Regió és present a l’Expobages 2023, a l’edició 41 de la fira de la ciutat. És a un estand del primer tram del passeig de Pere III, on es concentren les principals firmes comercials de la mostra i també les més institucionals, com per exemple la població de Cardona, convidada d’enguany (veure desglossat). A l’estand es pot trobar de forma gratuïta l’especial que Regió7 ha elaborat i ha editat, amb tots els detalls, activitats i novetats de la mostra d’enguany.