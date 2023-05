Bons intencions i poca cosa més. La candidatura Impulsem que lidera el candidat a l’alcaldia Joan Vila considera que el projecte Manresa 2022 ha sigut un fracàs que no ha generat rèdits ni ha suposat un revulsiu per promocionar el turisme a la ciutat.

Segons Vila, que en un any «tan sols es facturin tres milions d’euros en tota l’actiitat turística és preocupant». Afirma que Impulsem es proposa donar un nou impuls a la Manresa ignasiana i potenciar el Camí Ignasià. Per fer-ho assegura que cal consensuar un pla d’acció amb tots els municipis per on passa, però sobretot amb la companyia de Jesús, «amb qui l’Ajuntament no ha teixit l’aliança que era fonamental perquè Manresa 2022 fos un èxit», segons l’opinió de la plataforma.

Afirma, igualment, que hi ha marge per potenciar encara més la Seu i el carrer del Balç, però que la primera prioritat és crear places hoteleres, un tema que el govern hauria descuidat segons l'opinió d'Impulsem. També aposta per l’enoturisme i convertir l’antiga seu de la Cambra de Comerç, a la plaça Pedregar, en un centre de visitants dels vins del Bages.