«Oferir noves oportunitats als joves et fa créixer»

Soldar pot ser una feina que requereixi habilitats pròpies d’un artista. Carlos Muñoz Fernández, sallentí de 37 anys, és detallista i vol que les feines quedin ben polides i ben acabades. Els estudis reglats, tal com s’han plantejat tradicionalment, no eren el seu fort. Per això, en acabar l’ESO va decidir deixar els llibres a banda per incorporar-se al món laboral, en un sector que l’atreia, com és la competició automobilística. La seva etapa a Calm Competició, empresa d’alt nivell ubicada a Sallent, li va permetre passar d’aprenent a mecànic de ral·lis, amb desplaçaments constants arreu del món. Un mecànic especialitzat en soldadura de precisió. Aquell jove va fer al salt al taller de Seat Sport fins que va arribar un moment, fa sis anys, que va decidir establir-se pel seu compte i constituir l’empresa CM Soldaduras Especiales. Ell estava formant una família i havia assumit, amb bona nota, encàrrecs de soldadura en dies i hores que tenia lliures. El temps l’ha consolidat en l’espai de les soldadures especials. De la seva nau, al polígon Illa Sud, en surten peces que han estat soldades amb delicadesa, moltes de les quals es destinen al sector sanitari i funerari. La feina ha anat creixent, la qual cosa es tradueix en la creació de deu llocs de treball i amb la vocació de disposar de més espai industrial i de contractar més treballadors. Aquell jove, que no va voler avançar en els estudis més enllà dels obligatoris, s’ha convertit en empresari i, a més a més, exerceix de formador al Centre de Formació Pràctica, en diferents programes, un dels quals és el de Noves Oportunitats del SOC que, a la Catalunya central, gestiona Ampans. Es nota que li agrada la docència i el contacte amb la gent jove.

Hi va haver un moment que va considerar que això que en diuen emprenedoria era viable.

Sí, era possible, però he constatat que és complicat. No ho posen gens fàcil per als qui muntem una empresa. Em fa gràcia quan diuen que no hi ha joves emprenedors. No m’estranya que no n’hi hagi. A mi m’ha costat moltíssim, ningú m’ha ajudat econòmicament a arrancar. Abans de començar, quedes atabalat dels permisos que et demanen. Segurament no diria el mateix si jo hagués continuat una empresa que hagués muntat el meu pare, perquè molta de la burocràcia inicial estaria superada.

En el mercat laboral hi ha molta demanda de soldadors. Per què en falten tants?

Perquè se’n formen pocs i el mercat en necessita. Hi ha poca oferta per aprendre l’ofici. Es troba a faltar la figura de l’aprenent, tal com passava anys enrere. Ara, formar un jove a la mateixa empresa té un cost econòmic molt important. També falten fusters, encofradors, fusters i mecanitzadors. Hi ha pocs operaris i, en canvi, molts enginyers. És evident que hi ha un problema formatiu i social. M’agradaria contractar més personal, però hem d’anar pas a pas, sobretot si no rebem ajudes per fer-ho.

En el vostre cas, d’on han sortit els soldadors que teniu?

De l’Escola Diocesana de Navàs, del Centre de Formació Pràctica i d’altres escoles. N’hi ha que els he ensenyat jo d’acord amb els criteris tècnics que determino. Aquesta és una feina molt manual, que, a part de soldar, s’ha de polir, fer anar la mola...

Què li ha costat més: ser empresari o ser un bon soldador.

Sens dubte ser empresari és més complicat perquè significa haver de tenir, alhora, moltes coses al cap. Cal que funcioni tot i estar al cas de proveïdors, clients, professionals, buscar feines... En canvi, per soldar et pots concentrar més en allò que tens al davant. En el nostre cas, encara toca fer una mica de tot. És massa aviat per muntar una estructura per àrees, com fan les empreses grans.

Quan remarca que fan soldadures especials, a què es refereix?

Nosaltres no fem baranes, ni soldem estructures. Ens hem enfocat a soldadures més tècniques, d’inoxidables, alumini o titani. Bona part de la producció va al sector sanitari, alimentari o funerari. Treballem amb materials molt delicats. Per això els acabats han de ser molt precisos. Soldar titani, per exemple, és complex perquè és flexible, pesa poc i és molt dur. Per això el fan servir vehicles per a la competició.

Els robots, cada vegada més avançats, els acabaran prenent la feina?

Hi ha peces susceptibles d’automatitzar i d’altres no. Una de les nostres virtuts és que fem prototips que pot comportar produir una sola peça o poques. Si funciona el prototip, és susceptible que la producció s’automatitzi o robotitzi. És atractiu poder fer les primeres peces.

Ens pot detallar algun dels productes de perfil sanitari.

Hem de vetllar la confidencialitat dels nostres clients, però podem dir que treballem peces d’anatomia patològica. La producció d’aquests productes, amb acer inoxidable, segueix uns processos diferenciats per evitar possibles contaminacions amb altres materials. La nostra manera de treballar agrada als clients, que cada vegada ens confien més feines. Això comporta comprar més maquinària i contractar més personal. Un dels entrebancs és que les comandes no són lineals, la qual cosa significa pics de feina molt alts i també moments de baixada.

Fa poc que Ampans el va posar com un referent de formador dins el programa Noves Oportunitats.

Em considero una persona activa. M’agrada conèixer gent i ensenyar. Jo m’he hagut d’espavilar molt sol. Quan algú m’ha ajudat, ho he valorat moltíssim. Jo no faig formació per tenir un sobresou. Oferir noves oportunitats als joves et fa créixer com a persona. Veig que en els cursos que imparteixo els alumnes estan contents.

Vostè, a vegades, explica la història humana d’un dels seus operaris.

El Khalib és un noi que va arribar amb pastera, ha tingut moltes dificultats i ho ha passat malament a la vida. Em sento content d’haver-lo ajudat, és una bona persona i un bon professional. El vaig conèixer en un curs i ell, des del primer dia, tenia clar que estudiava per poder treballar, no per passar l’estona. És un noi tímid i, ben aviat, vaig veure que tenia altes habilitats com a soldador. A més a més, és una persona molt agraïda. Té feina estable i això li permet cada estiu tornar al Marroc, al seu entorn familiar. Procuro, tant amb ell com amb la resta dels treballadors, ser flexible i que se sentin a gust.

La seva manera de fer davant els treballadors és com el que expliquen les escoles de negocis.

Tots anem al mateix vaixell, tots hem de remar en el mateix sentit. Crec que, tant ara, com si en el futur som una empresa més gran, vull conèixer, un per un, tots els treballadors. Sempre voldré adreçar-m’hi pel seu nom, no són un número. Hi ha hagut alguna excepció, però, en general, hem tingut bons professionals.

Les mesures de seguretat per als que us dediqueu a la soldadura deuen ser importants.

És important que es compleixi la normativa de prevenció de riscos per evitar accidents. Hem de portar màscara de soldar, mascareta, guants i els elements que calgui, com també disposar d’extractors de fums.

Al Bages, les empreses del metall se senten orgulloses del Centre de Formació Pràctica.

Jo en soc formador i el que intentem és perfeccionar les tècniques de soldadura. Insisteixo que falten professionals especialitzats a soldar. No és bo que entre les empreses ens disputem el personal. En aquest sentit, a la meva empresa intentem que les feines no siguin massa repetitives i, per això, sempre que es pot fem rotacions perquè no es cansin de fer sempre el mateix.

Vostè s’ha integrat a la junta de l’associació d’empreses del municipi.

És important que els empresaris ens coneguem perquè potser hi ha alguna empresa molt a prop que ens podem complementar i no ho sabem. A vegades es pot donar el cas que encarregues una feina a una empresa d’una altra comarca, i en tens una a tocar.

Aquest és un any electoral. Què els demanaria als polítics?

Ajuda a les petites empreses. Creem feina al poble, invertim molts esforços i il·lusions, i no rebem ajudes per poder tirar endavant.