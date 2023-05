En aquesta ocasió les prediccions meteorològiques les van encertar. Després de mesos sense ni una gota els caps de setmana, ahir a la tarda va ploure i tronar en ple ExpoBages. Igual que divendres. El consol és que fa falta que plogui. També que durant tot el matí i fins a primera hora de la tarda, quan van començar a caure les primeres gotes, va fer un temps esplèndid que va permetre que la fira se celebrés sense pegues i amb molta gent al carrer. Ja amb pluja, intensa en alguns moments, els més valents van mantenir la parada oberta. I els més valents, també, van visitar el certamen igualment. Amb paraigua, això sí.

Una aliança entre el comerç tradicional, el propi d’una fira, empreses de serveis i les noves tecnologies han fet que, aquest any, l’ExpoBages hagi fet un salt endavant.

Gran espai comercial

Ahir i fins avui diumenge, Manresa és un gran espai comercial a l’aire lliure. També una festa, perquè s’han organitzat moltes activitats lúdiques al seu entorn. Sempre que la pluja ho permeti. I una mostra de les tecnologies del present que permet intuir com pot ser el futur gràcies al TecnoBages que se centralitza a la plaça de Sant Domènec. És la gran aposta de la fira multisectorial.

La pluja, però, té les seves pegues. El planetari que hi ha en una de les cúpules de Sant Domènec no es va poder posar en marxa ahir perquè el temporal de divendres a la tarda va mullar la instal·lació. Per precaució es va tancar.

Fira on hi ha de tot

L’ExpoBages és una fira multisectorial on s’hi pot trobar de tot. Un model que fa uns anys es va posar en dubte però que el fet d’haver-la traslladat del Palau Firal al centre de Manresa, i el fet, també, de poder veure de tot, l’ha revalorat.

Multisectorial vol dir que hi pots trobar un estand de la Universitat Politècnica de Catalunya, d’Aigües de Manresa, de la població de Cardona i també de garapinyades. I al costat de la de garapinyades, un afilador de ganivets, una parada de joies, una d’olives i, més enllà, un forn de pa mòbil de llenya i una de creps. De creps n’hi ha, precisament, una al segon tram del Passeig. «Creps una per l’altra», es diu. Les propietàries recordaven que l’any passat l’Expo es va celebrar en plena onada de calor. «Fins i tot se’ns feia malbé la pasta. En canvi aquest any estem pendents de la pluja».

L’opinió dels paradistes

«Que hi hagi varietat és bo», comentava Senén Viladrosa, de Mobles Decor de Manresa, amb estand al primer tram del Pere III. «Hi ha molta gent que busca una cosa determinada, i hi ha qui no busca res però mira». El que espera de la fira és, sobretot, donar a conèixer els seus productes. A partir d’aquí hi ha gent que es decideix i va a la botiga i fins i tot «compra més coses»

A prop hi ha l’estand Make Mola de bosses de roba fetes artesanalment. És de Lídia Martínez, de Barberà del Vallès. Explicava que cada any participa a la Fira de Sant Andreu, a l’Ecoviure i a l’ExpoBages. No tornarà per l’Ascensió, el cap de setmana que ve, perquè no té prou gènere. «Tinc clientela a Manresa. Valora molt que sigui un producte artesanal i ve a comprar. La veritat és que és un bon lloc».

El que també s’ha pogut apreciar a la fira és un increments de companyies de telecomunicacions i de plaques solars. Jordi Pujadó i Sara Tenorio, de Domini Ambiental, explicaven que estan generant molt interès. «Per l’estalvi que pot suposar i per la sostenibilitat». Hi ha cua per instal·lar-ne, van comentar.

Que plogui a la nit

La inauguració de la fira es va fer ahir al migdia a Sant Domènec, on la presidenta de la Cambra de Comerç i de la comissió organitzadora, Sílvia Gratacós, va afirmar que l’ExpoBages ha tornat als carrers que la va veure néixer. «És una fira que ens estimem molt» i que «avui també és un aparador de la tecnologia que s’utilitza i de la que vindrà».

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va dir que es tracta d’un certamen «més que consolidat» com ho demostra que s’esgotés l’espai disponible. Gairebé 2 quilòmetres de parades i estands. Va desitjar que plogui, perquè fa molta falta, però a la nit. No va poder ser.

La inauguració es va fer a l’espai tecnològic de Sant Domènec, amb nens i nenes jugant al Lab 0_6 al mig per fomentar, precisament, l’educació científica. A una banda, la cúpula del planetari, fora de servei per la pluja, i a l’altra, la cúpula Descobreix, amb simulació de curses de cotxes, jocs de realitat virtual i música. Més enllà, una gran gàbia per fer volar drons. I Passeig amunt i Born enllà, parades i estand. És l’ExpoBages. L’any passat es va celebrar després de dos anys sense fira a causa de la pandèmia.