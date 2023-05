Aquest divendres 26 de maig els parquímetres de la zona blava de Manresa estaran inoperatius durant unes hores per readaptar els aparells. Serà el mateix divendres quan el servei d’estacionament en superfície passarà a mans de l’Ajuntament de Manresa. Es remunicipalitza un cop s’ha esgotat el contracte amb l’actual concessionària, Eysa.

Qui assumirà la gstió de la zona blava serà l’empresa municipal FORUM SA. El canvi suposarà l’esmentada readaptació de tots els parquímetres, una actualització dels sistemes de pagament amb targeta bancària, i també del preu per estacionar el vehicle.

L’operació tècnica provocarà que els aparells, i també l’aplicació mòbil per pagar, estiguin inoperatius entre les 9 del matí i les 4 de l tarda d’aquest divendres.

A partir de les 4 de la tarda, els parquímetres tornaran a funcionar. Ja amb les noves tarifes. Costarà 1,50 euros l’hora a la zona blava. Ara en val 1,95. 1,30 euros la zona taronja, que ara costa 1,70. 75 cèntims per als vehicles de zero emissions, que ara pagaven 1 euros, i 6 euros per a l’anul·lació de denúncies, que fins ara costava 8 euros.

Durant els primers dies, però, el pagament només es podrà efectuar amb monedes i a través de l’aplicació mòbil “El Parking”, la mateixa que ja hi havia fins ara.

El pagament amb targeta bancària no serà operatiu fins al 5 de juny, a causa de les operacions d’actualització del sistema de pagament per TPV que s’han de realitzar als parquímetres.

Coincidint amb aquesta nova etapa l’empresa municipal FORUM S.A. estrena nova imatge amb la voluntat d’incorporar al logotip les noves tasques que durà a terme a partir d’ara en matèria de mobilitat.

S’ha modernitzat la marca, amb una imatge tipogràfica més sòlida que pretén descriure els dos grans àmbits amb què es divideix l’activitat de FORUM: l’habitatge social i la mobilitat.