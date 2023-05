"Els socialistes estan utilitzant la imatge de l'Hospital Sant Joan de Déu" de Manresa, on es van fer la foto els membres que integren la candidatura encapçalada per Anjo Valentí, "com un èxit personal, i ni s'immuten ni senten cap mena de vergonya". És la crítica que ha fet el candidat del PP, Josep Lluís Javaloyes, al PSC.

"Quina llàstima que alguns no tinguin tanta memòria com poca vergonya, i que no recordin que la fusió sanitària de Manresa va ser gràcies a l'esforç, consens i bona disponibilitat de totes les parts implicades. Esforç del món sanitari, consens polític de tots els grups municipals que hi havia a l'Ajuntament en aquell moment i la bona disponibilitat del món associatiu de Manresa i, en particular, dels sindicats. A més, tot treballat i portat amb molta discreció i subtilesa pels professionals i sanitaris del moment que formaven part de la direcció", fa notar Javaloyes.

Considera que "utilitzar la sanitat per publicitar-se és una mica lleig i molt penós. A part d'una gran pobresa moral que ho aprofitin en benefici propi, i, sobretot, molt poc útil ni rendible per a Manresa i per als manresans", conclou.