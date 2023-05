“Per un municipalisme manresà de progrés. És l’eix central sobre el qual hem construït els més de 270 compromisos i propostes que presentem a tots els manresans i manresanes per aquestes eleccions a l'Ajuntament de la nostra ciutat". El PSC, amb el seu alcaldable al capdavant, Anjo Valentí, presenta amb aquestes paraules el seu programa electoral.

Explica que ha estat coordinat per Pere Massegú, economista i advocat, i responsable durant la seva trajectòria professional de les Àrees d’Hisenda i Pressupostos, Planificació, Promoció Econòmica i Serveis Públics Urbans de l'Ajuntament de Manresa.

Propostes realitzables en quatre anys, la majoria

Es tracta, diu, d'un "conjunt de propostes ambicioses i valentes, però, alhora, realistes i viables, fruit del coneixement dels problemes i les necessitats que té la ciutat, i de les demandes dels seus ciutadans i ciutadanes. Contrastat i amb mesures a curt i mig termini per poder dur a terme la seva majoria en un mandat, que és per al qual la ciutadania ens ha d’atorgar la seva confiança cada quatre anys".

Remarca que "no volem generar falses promeses i expectatives que no es puguin complir, perquè el que volem i som és un canvi segur i útil que Manresa avui creiem fermament necessita".

Recuperar vincles amb la ciutat

"Acompanyem el nostre programa amb un equip de persones compromeses amb la ciutat, amb una combinació d’experiència en diferents àmbits -administració, universitat, empresa, treball i associacionisme-, professions i edats. I amb una defensa per exercir la política de proximitat des del lideratge empàtic i amb complicitats amb tothom. Per teixir de nou ponts i refer uns vincles amb el conjunt de la ciutat que avui es troben malmesos o inexistents. Per liderar una ciutat que té moltes possibilitats en si mateixa. I, sobretot, perquè caldrà escoltar molt per definir i poder superar reptes quotidians urbans. Fer de Manresa la ciutat educadora que volem per un present proper i futur millors".

Parla d'uns compromisos que "són un contracte amb la ciutadania. Des del municipalisme de progrés volem aconseguir una Manresa més pròspera i menys desigual, generadora d’ocupació, i més endreçada".

Remarca que "el gestors i decisors hem d’atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes abans de llençar cortines de fum amb projectes no realistes; hem detectat després d’un procés d’escolta i contrast exhaustiu a peu de carrer i amb reunions mantingudes amb entitats i associacions al llarg del darrer any les necessitats de canvi que tenen els manresans i les manresanes per poder entomar reptes plausibles i engrescadors per a tothom. Volem un nou govern útil per a Manresa".

Quatre grans eixos programàtics

Al seu entendre, "Manresa necessita un nou impuls i ser més ambiciosa en els seus objectius, i per això, segons el nostre criteri, cal un canvi de govern, amb noves idees i sistemes de treball, que il·lusioni als ciutadans i ciutadanes. Els i les socialistes estem en condicions de liderar aquest canvi, en base als nostres quatre grans eixos programàtics:

Governança eficient, democràtica i participativa.

Prosperitat i sostenibilitat econòmica.

Igualtat i sostenibilitat social.

Transició ecològica i sostenibilitat urbanística i mediambiental".

Anuncia que "enfocarem la promoció i el desenvolupament sòcio-econòmic per generar més activitat i més ocupació de qualitat, que prioritzi la consolidació del teixit empresarial actual, i l'atracció i creació de noves activitats emprenedores, i facilitar les eines per poder fer una veritable revitalització comercial i de l’hostaleria, i potenciant la ciutat del coneixement per poder donar millors serveis a les persones".

En definitiva, conclou, "aquest programa electoral serà el nostre full de ruta per retornar el municipalisme manresà d’allà on els darrers anys ha desaparegut: al servei de les persones, de tota la ciutadania manresana sense exclusions".