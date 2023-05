L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit assegura que no pararà fins que es faci el desdoblament íntegre de la C55 entre Abrera i Manresa. “El Bages, el Berguedà i el Solsonès tenen unes connexions viàries i ferroviàries amb la Regió Metropolitana de Barcelona absolutament inacceptables i em comprometo a treballar per la seva millora”.

“El meu compromís amb Manresa va més enllà dels interessos de cap partit”, assegura, "i així ho he fet saber des del primer moment als màxims dirigents de Junts. Són coneixedors de la meva determinació per aconseguir aquesta autovia. Primer, per Manresa; aquesta infraestructura és imprescindible perquè la nostra ciutat i tot el territori de la Catalunya Central pugui desenvolupar-se econòmicament”. Continua dient que “no podem seguir estant desconnectats del pol econòmic del Baix Llobregat; no ens equivoquem: l’enllaç de la B40 no complirà aquest objectiu”.

Posicionament de 'vol gallinaci'

A la vegada, Bacardit ha mostrat “estar perplex pel posicionament de ‘vol gallinaci’, és a dir de curta volada, que han adoptat ERC i PSC en relació al desdoblament de la C55”, tot afegint que “darrere l’expressió ‘consens del territori’, s’amaga la voluntat de no desdoblar la carretera”. Així, diu, "s’entén que, en comptes de posar calendari a l’execució dels projectes constructius de desdoblament entre Manresa i Castellbell i el Vilar aprovats el 2013 i 2015 i, després d’anys d’inacció, l’actual Govern de la Generalitat -a petició de l’alcalde Marc Aloy i amb el suport del PSC- ha optat per llençar-los a les escombraries. En canvi, s’inicia la redacció de nous projectes que no són de desdoblament, ni de millora de traçat, sinó que simplement serveixen per demorar uns quants anys més l’execució de l’autovia que necessitem".

Bacardit assegura, però, que “és just el contrari. El ‘consens de territori’ veritable és el que hi ha entre la majoria dels ciutadans de Manresa a favor del desdoblament. I ho veurem a les urnes...”. “Ho he repetit i ho tornaré a repetir: no pararé, treballaré incansablement perquè tinguem una autovia de 2+2 carrils entre Manresa i Abrera, sense pal·liatius” puntualitza Bacardit, i recorda que “per les carreteres també hi circula transport públic” en referència als que no volen carreteres per no incentivar l’ús del vehicle privat.

L’autopista C16, lliure de peatge

“Dels cinc peatges que queden al país, els ciutadans de Bages en patim quatre, un al nord i tres al sud. Això és inadmissible”. Bacardit emplaça el Govern de la Generalitat a implantar el sistema que consideri per tal que tots els ciutadans de Catalunya tinguem el mateix tracte a l’hora de pagar les vies d’alta capacitat, i que mentre no es faci efectiu, els ciutadans d’aquestes tres comarques (Bages, Berguedà i Solsonès) tinguin bonificat al 100% l’autopista de Terrassa-Manresa.

Millora de les connexions ferroviàries

En relació a les connexions ferroviàries, el candidat de Junts es compromet a seguir reivindicant que l’Estat compleixi amb les inversions a Rodalies per tal de poder tenir connexions a Barcelona en un temps inferior a una hora, tot i que adverteix que “encara que demà l’Estat es posés a invertir, passarien uns quants anys fins que en veiem els resultats. Seguirem exigint, però ens cal ser realistes”, ha explicat.

Pel que fa als Ferrocarrils de la Generalitat, Bacardit es mostra contundent amb la decisió de perllongar 200 metres la línia de FGC dins de la ciutat: “Els diners de la Generalitat són també diners de tots, i és inversemblant com es prenen decisions com aquesta, la qual no comporta cap millora en el servei ni suposarà un increment de validacions ni d’usuaris”.

Decisió unilateral d'Aloy

També s’exclama com una decisió tan important com la d’allargar la línia per plaça Espanya, s’hagi pres sense haver complert allò que ja preveu el POUM de Manresa, que és la redacció d’un Pla Especial d’Infraestructures ferroviàries que precisament tenia la finalitat d’estudiar amb deteniment opcions ferroviàries abans de prendre cap decisió. “Atesa la complexitat en la redacció del POUM l’any 2014, i per evitar prendre decisions que hipotequessin el futur de la ciutat, es va considerar imprescindible realitzar aquest estudi. Ara, amb la decisió unilateral de l’alcalde Aloy de perllongar per plaça Espanya, queden descartades altres opcions que podrien resultar més interessants a llarg termini”. “El primer que faré si soc alcalde és anar a veure FGC per demanar que aturin la inversió de perllongament (no la de cobriment de vies) i es destinin aquests milions en la realització d’una aparcament de gran format, al servei dels usuaris de ferrocarrils”, diu Bacardit.