En Comú Podem es presenta com l’única força amb ganes de capgirar el tema de l'habitatge a Manresa

«L’únic vot útil per construir un govern d’esquerres a Manresa», amb un «compromís ferm per deixar fora la dreta» i una força «imprescindible a l’Ajuntament» per capgirar el tema de l’habitatge. Així s’ha presentat la coalició Manresa En Comú Podem en l’acte central celebrat aquest dimarts a la tarda al seu local al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. Una trentena de persones han acompanyat la diputada d’En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Susanna Segovia; la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, i la candidata a Manresa, Ana Querol. També hi ha intervingut Laura Massana, tercera a la llista a la capital del Bages.

Carol ha lamentat que el govern manresà d’ERC i Junts «pràcticament no ha fet res» en el tema de l'habitatge, tot i tenir eines per fer-ho, com la Llei 24/2015, la cessió obligatòria de pisos buits i l'obligació de destinar un 30% a habitatge protegit en les noves promocions privades, entre d'altres. Com a exemple, ha posat que només hi ha destinat menys d'un 0,4% del pressupost municipal (400.000 euros). En contraposició, ha anunciat que En Comú Podem hi destinarà el 3%. Ha recordat que, segons les dades disponibles, a Manresa gairebé hi ha 7.000 habitatges buits, que cada tres dies hi ha un desnonament -segons informació de la PAHC- i que moltes persones han de destinar entre el 50 i 60% del seu sou a pagar un lloguer. Ha retret que, en aquest tema, les úniques apostes que han fet «la resta de candidatures `[ERC i Fem Manresa] ha estat reclamar la caserna de la Guàrdia Civil», que ha definit com una «crida al vent».

Pel que fa al PSC, ha posat en dubte que faci efectiva la nova Llei d’habitatge. «Estan massa preocupats de com faran un pacte amb Junts per arribar a l’alcaldia».

A banda del 3% del pressupost, ha avançat que faran un Pacte de Ciutat per l’Habitatge, que buscaran recursos a la Llei de barris verds per a la rehabilitació i l’eficàcia energètica en barris com el Xup i els tres del Centre Històric, que treballaran per regular els lloguers amb la nova Llei d’habitatge i pujaran l’IBI als pisos buits. També ha parlat de fer un estudi del parc d’habitatge de la ciutat i de destinar els 329 pisos de la Sareb que hi ha a Manresa «a persones vulnerables o a persones joves que es vulguin emancipar». Polítiques, ha dit, que «és poden fer i es faran si nosaltres hi som».

La candidata ha insistit per acabar la seva intervenció que «Manresa En Comú Podem és l’única candidatura que té un compromís ferm per construir un govern totalment progressista a la ciutat que deixi la dreta fora» i que «aquest diumenge, l’únic vot realment útil per construir un govern d’esquerres, aquell que tots sabeu a on anirà i per què servirà, és el vot d’En Comú Podem», paraules que els assistents han aplaudit dempeus.

Referències a Colau, Iglesias i Díaz

La vetllada ha començat i acabat igual, amb militants en un despatx de la seu del partit omplint sobres amb vots per repartir aquests dies entre els votants. L’ha obert Massana, que ha celebrat la unitat de la candidatura, que ha definit com l’aposta més «positiva i potent». Potent, ha ressaltat, perquè «tenim referents». Ha citat Ada Colau, Pablo Iglesias i Yolanda Díaz. Ha parlat de canvis per «millorar la vida de la gent» a través dels barris i d’una «política que relligui la ciutat». Ha retret que faci «set anys» que es destini el mateix pressupost a arranjar els carrers i que «només» la seva formació hagi parlat en campanya (com a mínim, fins avui, ha recalcat) de com fer front a l'emergència climàtica.

Fer una sacsejada a l'Ajuntament

Abellán ha posat en valor el treball de la militància en contrast amb «partits que el poc que fan només ho fan quan hi ha campanya». Ella també ha destacat el valor de la unitat de la formació, ha apostat per «un model de participació on els veïns dels barris hi diguin la seva» i ha definit Manresa En Comú Podem amb Querol al capdavant com «l’única garantia d’un govern d’esquerres a Manresa».

Segovia ha destacat la importància que tenen les eleccions municipals i ha demanat fer «una sacsejada a l’Ajuntament de Manresa, que una bona falta li fa». Ha parlat del paper de la seva formació en la Llei de barris verds i en la nova Llei estatal d’habitatge que, ha dit, «suposa un canvi de paradigma" perquè "per primer cop es protegeix el dret a habitatge». Ha assegurat que «d’eines en tenim moltes, el que falta és voluntat política».