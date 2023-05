La colla castellera Tirallongues de Manresa ha actuat aquest diumenge a Terrassa, juntament amb els Castellers d’Esplugues i els Castellers de Terrassa, amb motiu de la Festa Major del barri de Ca'n Aurell d’aquesta localitat. Allà, els manresans van mostrar novament castells molt solvents. Després del bon inici i bon ritme de temporada de la colla, els de la camisa ratllada es proposen fer un pas més i, de cara a aquest diumenge, poder estrenar un castell nou en l'actuació que oferiran per la Fira de l'Ascensió.

A Terrassa, els manresans van descarregar un pilar de 4 d’inici, un 3de7 a primera ronda de castells, un 4de7 a segona, un 3de6 aixecat per sota en tercera ronda, i un pilar de 5 carregat que va cedir i fer llenya sense cap incidència per a la colla. Van finalitzar amb un pilar de 4 de sortida.

La colla local dels Castellers de Terrassa, van mostrar dos pilars de 4 d’inici, un 4de7, un 4de7amb agulla després d’un intent desmuntat, un 3de7, un pilar de 5 i s’acomiadaven amb 3 pilars de 4. Per part dels Castellers d’Esplugues, també anomenats ‘Cargolins’, van sortir amb dos pilars de 4, un 4de7, un 4de7 amb agulla, un 3de7, un pilar de 5 i 2 pilars de 4 de comiat.

Un cop més, els Tirallongues van tornar a portar estructures de set pisos a fora de casa, uns castells que es mostraven molt segurs i tranquils en tot moment, amb troncs i poms nous més lleugers, en aquest cas, concretament en el 4de7. Van mostrar, també, per segona vegada aquesta temporada, el 3d6 aixecat per sota. Una estructura que han mostrat tenir molt per la mà.

Els manresans ja preparen la propera diada, que tindrà lloc a Manresa aquest diumenge dia 28, a les dotze del migdia, a la Plana de l’Om amb motiu de la Fira de l’Ascenció.