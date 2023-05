ERC Manresa ha presentat aquest dimarts al matí les propostes en matèria de comerç i de revitalització del Centre Històric en el marc d’una visita del president d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, a la ciutat. El partit ha fet explícita la voluntat clara d’assumir responsabilitats en l’àmbit del comerç per gestionar una àrea que considera estratègica en la generació d’oportunitats, de revitalització dels barris i del lideratge de la ciutat. En aquest sentit, per a ERC és clau que el Centre Històric sigui un espai agradable per passejar i viure, i també que sigui fàcil arribar-hi tant amb vehicle privat com amb transport públic.

En aquest sentit, l’alcalde i candidat d’ERC, Marc Aloy, ha anunciat la creació de 300 noves places per aparcar al centre, que seran una realitat el proper mandat. 200 seran al nou aparcament que hi ha projectat a L’Anònima i que serà subterrani. La resta es guanyaran gràcies a l’ampliació de l’aparcament de Quatre Cantons al carrer Barreres. A sobre d’aquests dos nous espais s’hi faran uns 80 habitatges i zones verdes, cosa que permetrà millorar l’espai públic i facilitar que hi arribi nou veïnat. El nou aparcament de L’Anònima es farà d’acord amb Sant Andreu Salut, que és la propietària actual dels terrenys.

En matèria de mobilitat, ERC també ha anunciat una tarifa plana de 5 euros al dia a tots els aparcaments municipals per afavorir que les persones de la comarca o que no viuen al centre de Manresa puguin venir-hi a comprar i passar-hi tot el dia. També ha recordat que, a partir d’aquest divendres, les tarifes de la zona blava es rebaixaran un 25% i el preu per aparcar durant una hora passarà a ser d’1,50 euros gràcies a la remunicipalització. Quant a la resta de tarifes, tindran un cost d’1,30 euros la zona taronja (segona corona), 75 cèntims per als vehicles de zero emissions i 6 euros per a l’anul·lació de denúncies. Per a Aloy, “aquestes accions ens permeten afavorir l’atractiu comercial de la ciutat, ens fan més capital i ens ajuden a solucionar les dificultats d’aparcament actuals”.

ERC Manresa també aposta per millorar la mobilitat amb transport públic fins al Centre Històric com a eina fonamental per afavorir l’activitat comercial. Per fer-ho, proposa reforçar les línies d’autobús que arriben a Manresa des d’altres poblacions de la comarca els dissabtes i allargar l’horari dels autobusos urbans al vespre perquè la ciutadania pugui quedar-se a sopar i tornar a casa en transport públic.

Un sector fort

ERC treballarà perquè el sector comercial sigui fort i tingui una interlocució constant i directa amb l’Ajuntament. En aquest sentit, Tània Infante ha anunciat l’impuls de la Taula de Comerç “amb la participació de tots els agents i amb la intenció que sigui l’espai d’interlocució i de presa de decisions compartides entre el consistori i els comerciants”. Infante ha recordat que “cal protegir i promoure el model comercial de proximitat i reconèixer el valor de les botigues i activitats que es troben dins la trama urbana de la ciutat” i ha assegurat que “definirem un model comercial estratègic, que identifiqui i potenciï els eixos comercials i l’oferta de productes i serveis que ofereixen. I per això hem de promoure la creació d’entorns urbanístics amables per a la ciutat que permetin i facilitin el desenvolupament del comerç de proximitat amb una atenció especial a les illes de vianants”.

També s’apostarà per projectes per portar activitat als locals buits del Centre Històric, replicant el del viver artesanal i comercial Artífex, que ha estat molt exitós.

Transformació del Guimerà

La transformació del carrer Guimerà en una illa de vianants el proper mandat serà un dels elements clau per a la promoció del teixit comercial de la ciutat a mitjà i llarg termini. La seva remodelació permetrà eixamplar l’espai destinat als vianants amb arbres i bancs al centre, fomentarà els itineraris a peu, pacificarà el trànsit i s’establiran nous sentits de circulació tot potenciant el transport públic.