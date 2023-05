El govern de Manresa ha manifestat que el concurs públic per adjudicar el projecte museogràfic del futur Museu del Barroc de Catalunya a l'antic col·legi de Sant Ignasi ha seguit escrupolosament els procediments legals establerts.

En un comunicat que ha fet públic aquest dimarts el govern d’Esquerra i Junts, s’explicita que l’aparició d’aquest tema en plena campanya d’un cas que ja es va «explicar abastament des de fa dos anys», és per pur interès electoral.

L’Ajuntament ha fet públic el seu posicionament sobre el concurs públic per dissenyar l’interior del Museu del Barroc l’endemà que Fem Manresa i Impulsem, i també abans el Grup Municipal Socialista, posessin en dubte el procediment per adjudicar el projecte museogràfic i demanessin aclarir si s’havien comès irregularitats (veure Regió7 de dimarts), que va denunciar en el seu moment i ha reiterat recentment Transversal (veure Regió7 del 13 de maig). Fem Manresa i Impulsem ha demanat una auditoria externa.

En aquest sentit Esquerra ha recordat que el responsable de campanya de la plataforma Impulsem és el màxim responsable de l’empresa de projectes culturals Transversal, Eudald Tomasa, que va quedar segona en un concurs que va acabar impugnant i denunciant als tribunals.

Instrumentalització

Segons la nota que ha fet pública l’executiu local, a més a més d’un «pur interès electoral» en aquest cas, hi ha una «instrumentalització de la contesa electoral per generar un estat d’opinió i afavorir interessos personals».

El govern recorda que el concurs públic era per valor de 65.200 euros, i que sempre ha donat informació sobre el concurs públic i les obres a l’edifici de l’antic col·legi de Sant Ignasi. També en plens municipals. Recorda que el procés és als tribunals, i que caldrà respectar la decisió que prenguin.

Així mateix fa memòria que el procediment va constar de dues parts. A la primera les empreses havien d’acreditar l’autoria de projectes similars per valorar la seva expertesa, qualitat tècnica i qualitat de l’equip de treball. S’hi van presentar 14 empreses. D’aquestes, quatre van passar a la segona volta. Cap d’aquestes no van fer al·legacions aleshores, de forma que es va donar per bo el resultat de la primera fase, recorda.

A la segona fase un jurat format per 12 persones va escollir com a proposta més ben valorada la de l’empresa Croquis de Barcelona. Transversal va quedar en segon lloc.

És en aquest moment, diu l’Ajuntament, que Transversal mostra el seu desacord i comença a qüestionar el concurs. «No qüestiona el resultat ni el veredicte del jurat, que ha fet guanyador Croquis, ni cap moment del procés de la segona volta, sinó la primera, que ja s’havia donat per tancada i per bona i que no havia rebut al·legacions en el termini establert».

En canvi Transversal denuncia que Croquis no complia els mèrits requerits per presentar-se al concurs, i que es va beneficar una altra empresa, Playmedia, perquè hi pogués participar.

Les acreditcions

El govern afirma que Croquis va acreditar la seva experiència mitjançant una declaració responsable, i que més tard va rebre els documents acreditatius. Respecte la denúncia que Playmedia va presentar documentació fora de termini, el consistori assegura que ho va fer dins el termini atorgat.

Finalment el govern manresà justifica les obres que s’estant duent a terme a l’antic col·legi de Sant Ignasi. «Permetran a la ciutat recuperar un element patrimonial de 8.000 metres quadrats». Pel que fa a les acusacions de sobrecost, referma que els treballs fets i els pendents pujaran a 9 milions d’euros, més de la meitat dels quals seran d’ajuts exteriors. Concretament de la Generalitat, l’estat i fons europeus.

Preveu que el Museu del Barroc es pugui inaugurar el 2024. La darrera data que es va donar va ser finals d’aquest 2023. Insisteix que es tracta d’una actuació estratègica a nivell cultural i per revitalitzar el Centre Històric, en aquest cas d’una forma especial el bari de les Escodines.