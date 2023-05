El Museu del Barroc de Catalunya a Manresa entra en campanya

El Museu del Barroc de Manresa, encara empantanegat en obres, ha entrat definitivament en la campanya de les municipals a Manresa.

Per dos motius. D’entrada perquè hi ha candidatures que posen en dubte que el concurs públic per dissenyar el seu contingut fos transparent, tal i com ha vingut denunciant i ha reiterat recentment una de les empreses que hi va participar i que va impugnar el procediment, la manresana Transversal Produccions Culturals. I per l’altra banda perquè hi ha formacions que han anat denunciant el que consideren sobrecostos de l’obra. Aquest dilluns, Junts ha afirmat que el que s’hi ha fet és vergonyós.

El grup municipal socialista ja va opinar, aquest cap de setmana, que el govern de l’Ajuntament hauria d’aclarir les darreres denúncies de Transversal. L’empresa va afirmar que la regidoria de Cultura, Anna Crespo, hauria faltat a la veritat a l’hora de justificar els mèrits de l’empresa que va acabar guanyant el concurs públic. També que es va afegir documentació a l’expedient un cop el procediment s’hauria tancat.

Auditoria externa

Davant aquestes noves revelacions, ara és Fem Manresa la que demana «llums i taquígrafs» sobre el concurs de museïtzació, explicacions públiques al govern i una auditoria externa per verificar o desmentir les denúncies de Transversal. La formació considera que és important donar la cara «quan la credibilitat de la institució està en qüestió.

Opina que l’Ajuntament no està sent prou transparent amb el projecte del Museu del Barroc ja des del principi. No només pel tema del concurs públic, sinó «pels grans sobrecostos» de l’obra.

Impulsem també ha reclamat una auditoria externa per analitzar el concurs públic. El candidat a l’alcaldia per la plataforma, Joan Vila, ha afirmat que l’alcalde, Marc Aloy, «mai no ha volgut entrar en el fons de la qüestió, ja que només s’ha limitat a dir que tot estava bé». Pensa que no s’han donat pou explicacions, i que «no pot planar cap ombra sobre el consistori ni sobre la mesa de contractació». Insisteix que l’Ajuntament no està sent gens transparent.

Més que un museu, un mausoleu

Aquest dilluns el candidat a l’alcaldia per Junts, Ramon Bacardit, s’ha afegit a les crítiques. Ha assegurat més que un museu sembla un mausoleu «de proporcions faraòniques per a major glòria d’algú».

Ha anunciat que encomanarà un informe de tot el procés de construcció del Museu Comarcal i del Barroc per saber «fins on s’ha mal gestionat el procés de construcció de l’equipament». S’ha mostrat preocupat pel que considera sobrecost i «exageració» de l’obra. «Hem de saber quan han costa els acessos i quin ha estat el cost final afegit».

Bacardit també es demana quant valdrà el manteniment ordinari de l’equipament o com es gestionarà, perquè «ningú no parla del que passarà l’endemà d’acabar les obres». Opina que Manresa ha de tenir equipaments culturals d’abast nacional, però eficients i òptims.

Junts proposa unificar les polítiques de patrimoni, turisme i promoció en una sola regidoria. Bacardit ha lloat la tasca del regidor de Turisme, Joan Calmet, que tanca la llista de Junts després de tres mandats a l’Ajuntament.

El cas del concurs públic per dissenyar el contingut del Museu del Barroc de Catalunya a l'antic col·lgi de Sant Ignasi passarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya