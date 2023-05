El PSC a Manresa celebrarà demà dijous l'acte central de campanya. Ho farà amb la presència del primer secretari del partit, president del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar i cap de l’oposició, Salvador Illa, i en un gran espai, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, a la carretera de Santpedor, a partir de les 7 de la tarda.

A banda de donar suport a l'alcaldable de Manresa, Anjo Valentí, Illa també es desplaçarà al Bages per fer costat a Elia Tortolero, alcaldable de Sant Joan de Vilatorrada, i a Albert Coberó, alcaldable de Súria.

Arribarà al migdia a Sant Joan, on la portaveu de l'executiva nacional del PSC, Tortolero, és la primera tinent d'alcalde d'un govern de coalició i ara aspira a liderar el govern municipal després de les eleccions d'aquest diumenge. Al dinar, participaran tots els candidats dels municipis on els socialistes del Bages, Berguedà i Solsonès han presentat candidatures aquestes eleccions. Un dinar de germanor en el qual Illa té previst agrair la feina feta per tothom i el "pas endavant des de la Catalunya interior per formar part d'una llista electoral de progrés per portar els valors del seny i de la justícia social fins als racons més recòndits del nostre territori".

Seguidament, es desplaçarà a Súria on, acompanyat pel seu alcalde, Coberó, farà una passejada pels carrers del poble. Cap a les 6 de la tarda arribarà a Manresa, on es desplaçarà des del centre de la ciutat fins al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, equipament on està convocat el míting final de campanya de totes les candidatures de la Federació XI del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-CP (Bages, Berguedà i Solsonès). En l'acte intervindran Tortolero i Valentí. El tancarà Salvador Illa.