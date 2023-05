L’exregidor d’Urbanisme i alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha fet pública la seva sorpresa pel fet que dies després que l’Ajuntament manifestés la voluntat de posar en valor la tina soterrada que s'havia avisat que hi ha al carrer Sant Andreu "no només ha estat segellada amb una llosa de formigó sinó que el traçat de la rigola, la peça de recollida d’aigües, l’escapça" i que tot plegat faci que quedi "tapiada".

Per a Bacardit, a la vista de l’evolució de les obres del carrer Sant Andreu, "resulta incomprensible la poca sensibilitat amb què es tracta el patrimoni de la ciutat, i encara més quan aquest pot jugar un rol importantíssim en posar en valor el carrer del Balç i el patrimoni vinculat al passat agrícola de vi i oli de la ciutat". Que donin explicacions Bacardit demana que el responsable polític d’aquesta decisió, exposi els motius pels quals s’ha optat per aquesta solució en relació a un element patrimonial del segle XVII, i expliqui obertament si és fruit d’un descuit o d’una voluntat explícita. "Potser així ho podrem entendre", i afegeix que "m’agradaria pensar que al capdavant de la regidoria hi ha un responsable polític". Lamenta que la resposta rebuda després que s'alertés de l’existència d’aquesta tina fos "que estava tot previst i que posarien en valor la tina". Des del seu punt de vista, “posar en valor potser no és pintar al terra la geometria de la tina". Considera "evident, a manca d’explicacions concretes, que aquesta tina no estava prevista al projecte, i que no hi ha hagut la més mínima voluntat d’adaptar el projecte a aquesta preexistència i això es constata amb el fet que la rigola escapça completament la tina, dificultant que en un futur es pugui recuperar, tal i com es va fer al carrer Sobrerroca", adverteix l’exregidor.