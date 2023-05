Fem Manresa ha fet públic el programa electoral amb què concorre a les eleccions d'aquest diumenge dia 28 de maig. El document s'obre amb 12 propostes prioritàries per fer de Manresa una ciutat per viure-hi, i a continuació desenvolupa totes les línies programàtiques, amb un total de 300 propostes diferents, que la candidatura defensarà els propers 4 anys.

Les propostes que destaquen estan centrades en polítiques d’habitatge, oci i esports, salut, suport al català, relació amb l’administració municipal, mobilitat, sobirania energètica i alimentària, dinamització del centre històric i seguretat.

Les 12 propostes són:

Expropiar els pisos buits de grans propietaris per destinar-los a lloguer social o a pisos d’emergència. Destinar la caserna de la Guàrdia Civil a habitatge de lloguer social i pisos d’emergència. Obrir patis i biblioteques escolars fora de l’horari lectiu per fer-hi activitats esportives, d’oci i de lectura. Crear un servei municipal d’atenció psicològica. Adequar l’espai de l’antiga Pista Castell amb una pista de voleibol i una de bàsquet i futbol sala obertes a la ciutadania, sent el primer pas cap a una nova connexió entre el passeig Pere III i el parc de Puigterrà que acosti a la gent el gran parc cèntric que tenim. Promocionar el català creant una regidoria de política lingüística. Descentralitzar les gestions municipals, posant una finestreta municipal a cada districte des d’on fer tràmits amb l’administració de la nostra ciutat. Fer aparcaments dissuasius en alçada i a preus assequibles darrere la caserna de la Guàrdia Civil, a la plaça Prat de la Riba i recuperar el pàrquing de la Reforma. Dotar de recursos a la branca d’elèctrica pública d’Aigües de Manresa, perquè esdevingui una comercialitzadora i xarxa de distribució d’energia verda. Impulsar un Pla Local de Seguretat des de la vessant humana i comunitària, elaborat de forma participada amb associacions, entitats i col·lectius. Generar cuines municipals a tots els menjadors col·lectius possibles (escoles bressol, residències, centres de dia, escoles, càterings i serveis municipals) i una cuina central municipal per abastir aquells que no en tinguin de pròpia. Adquirir, a través de lloguer o compra, baixos buits al Centre Històric i posar-los a disposició d’entitats, cooperatives i comerciants, a canvi d’un lloguer baix o gratuït.

El programa electoral de Fem Manresa s'articula al voltant de quatre eixos programàtics fonamentals: barris vius i cohesionats, carrers per a la gent, sobirania i sostenibilitat i seguretat humana. A l’eix de “Barris vius i cohesionats” hi aborden totes aquelles qüestions com l'habitatge, l'educació, el cicle de vida i la salut, amb l'objectiu de garantir una millora en aquests àmbits i promoure una major cohesió social. Al de “Carrers per a la gent” es centren en aquelles propostes per crear espais públics amables i accessibles per a tota la ciutadania. A més, es promou una mobilitat sostenible i s'impulsen activitats d'oci i lleure a l'espai públic. Pel que fa a l’eix de “Sobirania i sostenibilitat”, Fem Manresa aboga per la sobirania alimentària i energètica, promou un model econòmic de ciutat basat en el treball i defensa la construcció republicana i dels Països Catalans. Finalment, a l’apartat de “Seguretat humana” s’hi aborden qüestions com la seguretat ciutadana, la inclusió i la cohesió social, els feminismes i la diversitat afectiva, sexual i de gènere, així com la lluita contra el racisme i altres formes de discriminació.

La candidatura municipalista de Fem Manresa ha elaborat aquest programa electoral després d'analitzar de manera crítica la situació actual de la ciutat, la qual ha estat marcada per polítiques continuistes dels diferents equips de govern, independentment del seu color polític. Amb aquest programa es proposen solucions concretes per abordar les problemàtiques socials de Manresa, prioritzant les polítiques socials, la redistribució de la riquesa i la protecció dels drets de totes les persones.

El programa complet de Fem Manresa es pot descarregar a la seva pàgina web oficial.