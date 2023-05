Preguntes molt personals a Anjo Valentí: "Em vaig enfadar molt amb la factura de la llum"

L'alcaldable del PSC a les eleccions municipals del 28-M a Manresa, Anjo Valentí, se sotmet a un qüestionari que cal respondre amb poques paraules després de fer l'entrevista principal.

Quin és el seu lloc preferit de Manresa?

El Pont Vell travessant-lo cap a la Cova.

Què eliminaria ara mateix de Manresa si tingués una vareta màgica?

La desigualtat entre els diferents barris de la ciutat.

I què portaria a Manresa d’algun altre lloc si la vareta li donés una altra oportunitat?

Les polítiques de revitalització del centre històric de Girona.

A quin polític actual o històric li agradaria assemblar-se?

Sens dubte a Barack Obama.

Quin personatge triaria eliminar de la història si pogués?

Slobodan Milosevic i a qualsevol que hagi atemptat contra els drets humans.

Catalunya serà independent? Triï: Aviat, algun dia, mai, en un somni, en un malson, qui sap?

Si jo fos independentista diria que mai, donat l’engany que ha estat tot el Procés per no anar enlloc. Imagini el que penso no sent-ho.

Creu en alguna cosa que no pugui veure?

Crec en la necessitat de lluitar contra la desigualtat i la injustícia.

Veu sovint alguna cosa que li costa de creure?

Em costa de creure que no siguem capaços de tenir una societat prou equilibrada perquè no hi hagi d’haver persones que passen gana.

La pel·lícula o sèrie que no es cansaria de veure?

«House of Cards».

El llibre que no es cansaria de llegir?

«La venjança de la geografia», de Robert Kaplan.

El disc que sempre vol tornar a escoltar?

«Bohemian Rhapsody», de Quenn.

Déu existeix?

Quan vull tenir fe sí que crec en Déu.

Dos mil euros és un sou modest, bo o molt bo?

És bo si se sap administrar bé.

El millor viatge que ha fet?

El Camí Inca a Machu Picchu. Quatre dies caminant.

El que més li agradaria fer?

Anar a l’Himàlaia.

El seu lloc preferit per anar amb els seus fills?

A qualsevol competició de tennis.

El seu lloc preferit per anar amb la seva parella?

A Londres a veure la nostra filla.

El seu lloc preferit per estar sol?

A Puigterrà, a la banda sud que mira cap a Montserrat i la Seu.

Quan va escriure l’últim tuit?

Ahir, després de visitar un barri fent campanya.

Puja fotos a Instagram? De quines? Quan?

Sí, fotografies de paisatges i natura, però no personals.

Què va fer les últimes vacances?

Vaig anar a Calella. M’agrada molt sortir en bicicleta per anar a cales.

L’última vegada que es va enfadar molt, per què va ser?

Quan vaig veure la darrera factura de la llum.

I l’última que va plorar?

Amb la mort del meu pare.

Un lema per viure la vida.

Mirar endavant sense deixar de mirar de cua d’ull el passat.