El president Aragonès visita Manresa per donar suport a Aloy

D'ençà que Marc Aloy és alcalde de Manresa i que Pere Aragonès és president de la Generalitat, el darrer ha visitat la capital del Bages en sis ocasions, ha explicat Aloy. Aquest dimecres al migdia ha estat la darrera. Aragonès hi ha fet parada per donar suport a Aloy per tal que repeteixi com a alcalde els propers quatre anys.

A la plaça Espanya hi ha hagut temps per explicar les polítiques d'ERC en temes de mobilitat de cara al proper mandat si poden governar, que inclouen projectes ja sabuts, com l'allargament de la línia dels FGC fins a La Parada i el Parc de l'Agulla, i d'altres de nous, com la creació d'una autoritat del transport metropolità a nivell de Manresa i de la comarca i un carril bici de nord a sud i d'est a oest i que també connecti el centre amb la perifèria, com el Xup i Bufalvent.

Acompanyats per un bon nombre de membres de la llista d'ERC, Aragonès i Aloy han anat a peu des de la Muralla del Carme fins a la plaça Espanya per carrer Guimerà i el Passeig. Pel camí, han anat saludant diversos grupets de persones que s'han anat trobant, des d'uns avis fent petar la xerrada en un banc del Passeig, un dels quals ha demanat a Aragonès què pensa fer amb el tema independència; fins a una senyora que els ha acompanyat a la plaça Espanya per escoltar què han explicat, i a un grupet de noies, una de les quals és el primer cop que votarà en unes eleccions. Aloy l'ha esperonat a fer-ho perquè "el primer cop fa molta il·lusió".

Suport del Govern als projectes d'ERC a Manresa

Aragonès ha fet explícit el seu suport a "l'alcalde i l'alcaldable Marc Aloy". Ha dit que "aquest diumenge tenim l'oportunitat de consolidar una línia que s'ha portat a terme en els darrers anys de fer que Manresa miri endavant, que sigui una Manresa emprenedora, que impulsa projectes de futur". Al seu entendre, apostar per Aloy suposa consolidar un gran projecte transformador mentre que l'altre opció és "mirar enrere i tornar a una situació de paràlisi".

Ha compromès el suport del Govern de Catalunya i de les altres institucions on ERC té capacitat de decisió per impulsar els projectes defensats per Aloy perquè "són bons projectes per als manresans i manresanes".

"Cal una mirada cap al transport comarcal"

Aloy ha remarcat la importància de garantir una mobilitat sostenible i ha aportat dades que demostren que encara dista molt de ser-ho. "A Manresa es produeixen 100.000 desplaçaments diaris en cotxe i, de la comarca cap a la ciutat o de la ciutat cap a la comarca, 65.000 desplaçaments. El 94% de la població de la comarca arriba a la ciutat amb vehicle privat i aquesta situació l'hem de revertir". Ha posat de relleu les mesures aplicades en l'actual mandat, amb què "hem aconseguit tenir 2,4 milions d'usuaris l'any de bus a dins de la ciutat, i som l'única ciutat del país que l'hem fet gratuït dels 16 als 18 anys". Ha remarcat que "no n'hi ha prou i que cal una mirada cap al transport comarcal".

Ha anunciat tres mesures. La primera, el metro comarcal, que ha estat l'excusa per fer la roda de premsa a la plaça Espanya, on es traslladarà el Baixador dels FGC i hi haurà la connexió del tren amb el transport urbà i interurbà. Ha recordat el perllongament del tren "cap al barri de La Parada amb una nova estació que donarà servei a 6.000 veïns i veïnes del barri i a 2.000 persones que treballen al polígon dels Dolors, per tant, 8.000 potencials usuaris que arribaran al centre en cinc minuts". També s'ha referit a la nova estació al Parc de l'Agulla i Centre Tecnològic, que "també estaran a pocs minuts del centre en tren".

Per guanyar més eficiència, ha esmentat la "transformació de la línia de mercaderies" dels municipis per on passa per poder-hi portar persones. "Això també ho està estudiant el Govern de la Generalitat".

"Una operació estratègica"

Dins del mateix projecte, ha repassat les millores urbanístiques que suposarà el trasllat del Baixador i l'eliminació de l'actual, que ha definit com "una operació estratègica". Entre d'altres, ha esmentat, "ens permetrà anar des del carrer de la Sèquia fins a l'estació d'autobusos en 250 metres plans. Ara hem de fet 750 metres perquè hem de baixar fins al Passeig i tornar a pujar".

Ha parlat en segon lloc de la citada "creació de l'Autoritat del Transport Metropolità de Manresa o del Bages. Ja en tenen a Barcelona, en tenen a Girona, en tenen a Lleida, però no en tenim a Manresa i si s'ha d'entendre com una petita metròpoli, com una ciutat que a l'entorn té municipis que conformen una única unitat, que hi ha molts desplaçaments viaris que les vinculen, hem de treballar el transport urbà i comarcal com una unitat i facilitar que la gent de la comarca tingui més freqüències, unes línies molt més bones, molt més ràpides i un enllaç molt més directe".

En tercer lloc ha parlat del carril bici "per relligar la ciutat amb Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós, Santpedor, amb el polígon de Bufalvent o amb el Xup". L'arquitecte tècnic Carles Garcia, número 7 a la llista, n'ha parlat. Ha comentat que en el darrer Pla de Mobilitat Urbana, el 50% de les persones que fan servir cotxe privat van dir que "estarien disposades a fer servir una altra alternativa, entre elles transport públic i també la bicicleta. És per això que obrirem aquests nous carrils bici per connectar el nord amb el sud de la ciutat i l'est amb l'oest i connectar el centre amb els barris perifèrics com el Xup i Bufalvent, om molta gent treballa".

També ha esmentat que impulsarem "un bus d'alta freqüència" per connectar Manresa amb Sant Joan, Sant Fruitós i Navarcles.

Projecte d'urbanització a Barreres pràcticament a punt

Aquesta setmana, ERC ha anunciat la dotació de cent places d'aparcament més als Quatre Cantons i 40 habitatges. Sobre aquest projecte, demanat per aquest diari, Aloy ha explicat que "quan diem que a Barreres farem cent places més per generar aparcament connectades amb Quatre Cantons, quaranta nous habitatges i una nova plaça és perquè durant quatre anys hem estat treballant enormement per aconseguir totes les finques per fer el projecte d'urbanització, que ja el tenim pràcticament a punt. Després, ja ve el de reparcel·lació, tot i que pràcticament som propietaris únics, i podrem ja afrontar l'obra".

Passar de tres a quatre trens per hora

Quant al fet que els canvis a la línia de FGC puguin tenir com a contrapartida haver de fer transbordament a Martorell, com és sabut, ha insistit que "no hi ha res concretat en aquest tema". Sí que ha admès que la modalitat de tren entre Martorell i Barcelona i entre Martorell i Manresa són molt diferents "sobretot pel nombre d'usuaris" i les freqüències i que, per tant, "no té cap sentit i entenem que un metro que ha de portar milions d'usuaris arribi a Manresa buit i que sí que entenem el paper que suposaria la intermodalitat". En qualsevol cas, ha puntualitzat, "Ferrocarrils sempre ha dit que en el cas que es fes efectiva ha de ser per millorar el servei, mai per retallar-lo, mai per allargar els recorreguts de trajecte ni per reduir freqüències. Al revés, justament el que estem treballant si volem aprofitar aquest metro pel Bages és guanyar freqüències. Ara en tenim tres l'hora i seria bo que poguéssim passar a tenir-ne quatre a l'hora".