L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, proposa una intervenció de transformació urbana que ha de generar una nova façana de la ciutat, consistent en vertebrar una gran avinguda urbana, de cap a cap de la ciutat, mitjançant la transformació de les carreteres de Cardona i Vic i enllaçant aquesta amb les de Santpedor i el Pont de Vilomara. Aquesta gran Avinguda Central de Manresa es completaria amb la creació de diversos equipaments i infraestructures de mobilitat al voltant.

“Les carreteres de Vic i de Cardona són, a hores d’ara, les vies més transitades de la ciutat i, per això, són la carta de presentació que ofereix als visitants”; en aquest sentit ha assegurat que "la imatge que donem és d’una ciutat sense verd, amb voreres estretes i façanes deixades".

Per a Bacardit, la transformació d’aquestes carreteres en avingudes arbrades, amb llum i voreres amples no només millorarà la imatge de la ciutat, sinó que comportarà una transformació i millora radical en el conjunt de la ciutat i dels veïns que hi confronten. “Quan la gent comenci a poder passejar tranquil·lament per aquesta avinguda, s’obrirà comerç, els carrers estaran ben il·luminats i els propietaris voldran netejar i adequar les façanes: es tracta d’activar l’espiral de la prosperitat”, diu.

La proposta consisteix en planificar un seguit d’actuacions que vagin en el sentit de dotar aquesta avinguda dels elements necessaris per estructurar-la i fer-la possible.

Així, es proposa treballar en paral·lel en diferents fronts:

En primer lloc, amb l’execució d’una nova estació de Renfe darrera el pavelló del Baxi prevista ja al POUM, conjuntament amb un gran aparcament dissuasiu al servei dels usuaris de tren i de la pròpia Ciutat Esportiva del Congost;

En segon lloc, amb la construcció d’un nou pont (previst també al POUM) que connecti directament l’estació i la Ciutat Esportiva del Congost amb la carretera de Cardona.

En tercer lloc, amb la construcció d’aparcaments al centre de la ciutat que permetin una reubicació efectiva dels vehicles que ara estacionen a aquesta avinguda (ampliació del Puigmercadal, nou aparcament a Bonavista i nou aparcament a l’estació de busos).

En quart, amb la reurbanització de les carreteres de Vic i de Cardona per ampliar voreres, arbres, llum i zones de càrrega i descàrrega.

Finalment, amb l’ampliació de l’aparcament dissuasiu del pont de ferro.

"Val menys que l'operació de la Fàbrica Nova"

Aquest nou eix vertebrador tindria una línia nova de bus que uniria Sant Fruitós, Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. Segons Bacardit aquesta proposta transformadora de ciutat, “val menys que l’operació de Fàbrica Nova, i representa un model contraposat al que realitza l’alcalde Aloy. És un model d’intervenció i priorització de les inversions públiques que incideix directament en la millora de la qualitat de vida de tota la ciutat i és llavor de canvi en els àmbits de la mobilitat, del comerç i de la capitalitat de Manresa”.