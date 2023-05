La Fira de l’Ascensió, una cita de tres dies que té per objectiu potenciar el comerç local, donar espai a les parades d’artesania i viure la cultura popular, amb ballada de sardanes, d'esbarts dansaires i actuació castellera, començarà demà divendres. El comerç de Manresa, que obrirà diumenge, sortejarà 6.000 euros entre els clients i oferirà promocions especials.

La Fira de l’Ascensió se celebrarà en diversos espais del centre de la ciutat. La plaça Sant Domènec, el Passeig de Pere III i la Plana de l'Om (només dissabte i diumenge en aquest darrer lloc) s’ompliran d’una cinquantena de parades d’artesania alimentària i també de joieria, roba i complements, entre altres. Pel que fa la zona de la plaça de Neus Català (Crist Rei), es convertirà, diumenge, en l’espai anomenat Comerç ADN Manresa, una zona singular, exclusiva i reservada pels comerços associats a la UBIC que vulguin exposar els seus productes. També diumenge, els comerços de la ciutat podran obrir i aprofitaran la jornada per fer promocions especials i sortejar els esmentats 6.000 euros entre la seva clientela.

Sardanes, esbarts i castellers

La plaça Major i la Plana de l’Om concentraran l’activitat cultural de la fira. El dissabte 27, a les 7 de la tarda, hi haurà la proposta Sardanes a Broadway a la plaça Major, que inclourà una actuació de dansa jazz musical a càrrec d’Alba Soldevila Sala. El diumenge, en el mateix emplaçament, tindrà lloc, tant al matí com a la tarda, la Roda d’Esbarts Catalonia Cossos de Dansa. A les 12 del migdia també hi haurà les actuacions dels esbarts Rosa d’Abril de Castellterçol, l’Esbart Sant Genís de Taradell i l’amfitrió, l’Esbart Dansaires Manresans. A 2/4 de 6 de la tarda, el Grup Dansa Cor de Catalunya actuarà amb l’Esbart Sant Jordi-Joventut Nostra de Barcelona i l’Esbart Monistrol Dansaire de Monistrol de Montserrat.

També el diumenge, a les 12 del migdia, la Plana de l’Om acollirà la celebració de la diada de maig de la colla castellera Tirallongues de Manresa, amb la participació dels Maduixots de l’Alt Maresme i els Castellers de Santpedor. Com ja va avançar Regió7, els Tirallongues tenen previst oferir un nou castell.

No hi haurà afectacions de trànsit al centre de la ciutat i s’hi facilitarà l’accés amb autobús urbà amb el preu del bitllet senzill a 1 euro durant els tres dies de fira.

La Fira de l’Ascensió està organitzada per la UBIC de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i amb la col·laboració de diverses entitats i associacions de la ciutat.