Pol Molina i la Laura Oliva, números 2 i 5 a la candidatura de Manresa En Comú Podem, afirmen que per capgirar la desafecció de les persones joves vers la política municipal "cal que siguem presents a les institucions".

Creuen que per part del jovent hi ha voluntat d'implicar-se i interessar-se per la política, però "el que falta són espais de presa de decisió. Les persones joves no som el futur, som el present".

Molina i Oliva afirmen que "de teixit jove és evident que en tenim, però no hi ha l'actitud política per fer-lo sentir proper".

Assemblea jove pel clima

Recorden que aquests darrers anys han proposat a l'Ajuntament un bo cultural jove i una assemblea jove pel clima i "cap de les propostes ha estat considerada pel govern municipal. Creiem fermament en un procés participatiu i real per decidir quines accions volem prioritzar i desenvolupar en matèria de jovent a Manresa. El que existeix es limita a un procés merament consultiu que no ens empodera prou".

Afirmen que "a més d'escoltar-nos, els partits han d'apostar per nosaltres tot fent-nos ocupar llocs de lideratge. Si observem les diferents candidatures veiem com en aquestes eleccions la majoria de joves ocupen llocs baixos. A Manresa, no hi ha cap menor de 30 anys al ple municipal. Com han de representar-nos si no tenim gent jove participant activament en la presa de decisions?"

Manresa En Comú Podem es compromet a portar a l'Ajuntament un model transformador de ciutat on els joves estiguin empoderats, perquè puguin teixir vincles per organitzar-nos i tenir poder de decisió. "Portarem a l'Ajuntament la defensa d'una ciutat més verda i sostenible on els joves tinguem un paper actiu, així com un model d'oci alternatiu menys consumista. Necessitem un model de ciutat amb habitatge assequible i treball digne, fet perquè les persones joves de tots els barris disposem de les mateixes oportunitats".

Molina i Oliva afirmen que el projecte de Manresa En Comú Podem "ens ha confiat tenir veu i vot en la presa de decisions, perquè nosaltres volem ser-hi. Aquest 28-M volem una Manresa que obri les portes als joves en present i en futur, a totes i tots nosaltres".