Pas endavant en l'enderroc de les cases del Centre Històric de Manresa on anirà la seu de la Generalitat

Els enderrocs previs a la construcció de la futura seu de la Generalitat a Manresa s'han fet pregar. El traslladat d'uns cables elèctrics de baixa tensió que penjaven dels edificis que van a terra va aturar i endarrerir la intervenció, que va arrencar el setembre de l'any passat coincidint amb la visita a Manresa de l'aleshores vicepresident Puigneró. Tenien una durada prevista de quatre mesos. El trasllat dels cables estava pendent des del gener. L'empresa responsable no es va fer càrrec fins el mes passat de fer la rasa i soterrar-los. En concret, aquesta part de l'actuació es va iniciar el 17 d'abril, amb una durada prevista de set setmanes.

Aquest dijous els treballs han fet un pas endavant evident. Una màquina s'ha encarregat d'enrunar una part de les edificacions. Una actuació visible des de la passarel·la de les Escodines i la Via de Sant Ignasi, on algunes persones s'han aturat per seguir-la. Els treballs suposen tirar a terra l’illa delimitada pel Parc de la Seu i pels carrers Baixada de la Seu, Galceran Andreu i Codinella; en concret, es tracta dels edificis del carrer de Galceran Andreu números 6-8-10-12 i del carrer de la Codinella número 3.

Les fases

L'enderroc de l'esmentada l’illa de cases està dividit en tres fases. La primera, la que està en execució, se centra en l’enderroc dels edificis. En el seu dia, la Generalitat va informar que es fa de manera manual per evitar entrar maquinària pesada a aquest sector del Centre Històric. La segona fase d’enderroc serà la de l’interior de l’edifici dels antics jutjats (de les escales i de la claraboia cap endins) i de l’estructura de la torre dels procuradors. La tercera fase correspon a la intervenció arqueològica, que es portarà a terme un cop acabat l’enderroc de la torre dels procuradors, atès que es tracta d'una zona d'expectativa arqueològica.

La nova seu de la Generalitat aprofitarà en part l’edifici dels antics jutjats, en desús des de fa anys, i hi afegirà una nova construcció. En total, tindrà una superfície útil de 7.473 m2, dels quals 537 m2 es destinaran a l’OAC. Les obres s’allargaran tres anys i mig, amb un pressupost de 20,64 milions d'euros.