El candidat a l’alcaldia de Manresa pel PSC, Anjo Valentí, s’ha mostrat convençut aquest dijous al vespre que el 28-M s’obrirà una nova etapa a Manresa. La de la política útil enfront les propostes «de realitat virtual» d’altres formacions. Ho ha assegurat a l’acte central dels socialistes al Bages, Berguedà i Solsonès, que ha comptat amb la participació de la major de candidats de les tres comarques i del primer secretari del PsC, Salvador Illa. A primera fila, els exalcaldes Josep Camprubí i Jordi Valls. Aquest últim candidat per Barcelona a la llista de Jaume Collboni.

L’acte s’ha celebrat als dipòsits vells del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa davant unes 200 persones. Illa ha entrat acompanyat dels candidats i ha estat rebut dempeus i amb aplaudiments, mentre que per una pantalla de l’escenari s’emetia un vídeo amb els candidats de les comarques centrals amb una música encomanadissa.

Qui ha presentat l’acte ha sigut la portaveu, secretària de Comunicació del PSC i candidata a l’alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada, Èlia Tortolero. Amb energia ha assegurat que la campanya està deixant bones sensacions per als socialistes, que amb «pas tranquil però ferm» s’encamina cap el govern. Ha destacat que cal governar per fer front als problemes reals de la gent i per generar prosperitat.

«Benvinguts. Benvinguda pluja», ha saludat al seu torn el candidat a l’alcaldia de Manresa, Anjo Valentí, que ha contraposat les propostes de «realitat virtual» de la majoria de partits amb les propostes «ambicioses però raonables i viables» dels socialistes, ha dit. Ha criticat aquells que han posat els treballadors municipals al seu punt de mira; a l’alcalde, Marc Aloy, per, segons la seva opinió, no fer prou contra les ocupacions delinqüencials; o al candidat de Junts, Ramon Bacardit, per criticar projectes que el seu partit ha aprovat com a soci de govern.

Candidat del consens

Davant de tot això s’ha postulat com a candidat del consens i ha citat propostes com reconvertir en hotel la residència d’avis del sector Concòrdia que ni s'ha estrenat perquè la promotora ha fet fallida, que els 322 pisos que la Sareb té a Manresa passin a mans públiques, o lluitar contra les desigualtats socials en una ciutat «on els codis postals ja estan marcant espais urbans molt divergents». En definitiva, ha dit, governar per fer més fàcil la vida dels manresans i manresanes.

Homenatge a Felip González

El fins ara cap visible del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Manresa, Felip Gonzàlez, també ha tingut el seu protagonisme a l’acte.

Ha sigut quan Tortolero ha volgut fer un agraïment públic a una «persona que ha treballat per la cohesió social i l’entesa, amb valors i un discurs tranquil i serè». «Manresa està en deute amb ell», va dir, per la seva defensa del diàleg i les polítiques socials. L’homenatge públic ha agafat per sorpresa el mateix González, que seguia l’acte.

Illa ha intervingut al final de tot. Ho ha fet per demanar el vot útil per fer una política útil «per sortir de la Catalunya rondinaire i del desgavell i anar cap a una Catalunya endreçada». De Manresa ha dit que cal que recuperi autoestima i orgull, i que Catalunya no s’entén sense Manresa.