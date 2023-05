Membres de la candidatura de Fem Manresa van repartir octavetes i cartells per defensar la gestió directa de la zona blava i celebrar que hagi acabat "el desastrós contracte que va fer possible el nyap urbanístic" de la plaça de la Reforma".

Coincidint amb l’entrada en funcionament de la gestió de la zona blava en mans municipals, Fem Manresa ha volgut recordar que des del 2005, la zona blava de Manresa ha estat en mans de l'empresa EYSA -del grup Fomento de Construcciones y Contratas-, "que s'ha embutxacat més de 20,5 milions d'euros amb el servei".

Fem Manresa va voler deixar constància que “per culpa del desastrós contracte que va fer possible el nyap urbanístic de la plaça de la Reforma -signat pel tripartit del PSC, ERC i ICV i que els governs posteriors han mantingut-”, l'Ajuntament de Manresa ha hagut de garantir anualment l'equivalent als ingressos del 50% dels aparcaments.

Així, "la de Manresa ha acabat sent una de les zones blaves més cares de l'Estat, i més de 2,5 milions d'euros públics han acabat a les arques d'EYSA".

Municipalitzar el servei

La candidatura va posar de manifest que tant des de la CUP primer, com després Fem Manresa, han estat reclamant des de fa anys finalitzar el contracte amb la concessionària i municipalitzar el servei. I que ara es fa evident un dels arguments que sempre havien donat per fer-ho: poder abaratir el preu, ja que a partir d’ara no serà necessari garantir el marge de

benefici de l'empresa, tampoc incloure l'IVA d'un 21% ni mantenir l'augment d'un 7% vinculat a l'IPC anual.

Així, afegeixen, el preu de la zona blava passa a ser el de fa 15 anys, i es torna a demostrar que la gestió directa dels serveis públics és la millor opció per la ciutadania perquè permet un millor control dels serveis, la millora d'aquests i de les condicions laborals de les persones treballadores; deslligant-los d'interessos purament recaptatoris i en alguns casos garantint ingressos per destinar a millorar la vida de les persones.