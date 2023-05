En l'acte final de campanya que ha comptat amb la presència del secretari general del partit, Jordi Casacuberta; del President del Cercle Català de Negocis, Albert Pont i del candidat del Front Nacional a Manresa, Sergi Perramon, l'alcaldable s’ha mostrat satisfet amb tota la feina de l’equip durant aquests mesos, i ha criticat el cinisme electoralista dels partits polítics tradicionals que només fan promeses.

L'acte va començar amb la intervenció de Marc Piqué, Hereu de Manresa l'any 2015, que va fer un repàs històric de la trajectòria de Manresa.

Manté el discurs

Tot seguit s'ha reproduït un vídeo on el FNC s'abanderava de la defensa dels seus eixos principals, que segons el candidat Perramon "com altres han anat canviant el discurs segons com bufaven les enquestes, nosaltres hem de ser ferms en dir que no l'hem mogut ni un centímetre".

Jaume Soler, també membre de la llista, va fer palesa de la manca de sentiment de pertinença a la ciutat que durant anys ha anat apoderant-se dels pensaments dels manresans i dels catalans. "Nosaltres creiem en l'esperit del 2017. No creiem en les falses promeses dels que van deixar tirats a tot el país després de guanyar un referèndum", va dir.

Maria Àngels Curtichs, número dos a la llista de Perramon, va manifestar que volia deixar "una ciutat digna, segura i rica al meu net".

L’acte va finalitzar amb el cant dels Segadors i un pica-pica.