Junts per Manresa va convocar un esmorzar de valoració de campanya en el qual l'alcaldable Ramon Bacardit es va reivindicar com l'única opció "per garantir un alcalde amb visió nacional" que faci que la capital del Bages lideri les ciutats mitjanes de Catalunya per al reequilibri definitiu del territori.

Segons Junts, "o és alcalde Bacardit o ho és Aloy. Aquesta és la tria. Si l’alcalde és Aloy ja sabem com continuarà la ciutat, si ho és Bacardit s’obre una finestra d’esperança i d’oportunitats. Som l’única alternativa per millorar la ciutat i enfortir el país". L'anàlisi que va fer el candidat és que amb Junts fora del govern del Manresa es plantegen tres alternatives. Errades estratègiques La primera seria "l’opció de tornar enrere, amb la involució que suposaria tornar al tripartit dels 16 anys d’ERC, PSC i Comuns que van desaprofitar els millors anys de prosperitat per deixar la ciutat endeutada i amb greus errades estratègiques". El segon govern possible seria el del "pacte de les penyores entre ERC i Vila, partits que es deuen favors a nivell nacional, com l’Impulsem de Vila (un producte de PDeCAT enfocat a debilitar Junts d’acord amb ERC) o el d’ERC i PSC que ja sabem fins on es deuen favors entre governs". El tercer govern seria "el de les esquerres dogmàtiques entre ERC (que ja no parla mai de la C de Catalunya) i Comuns i la CUP (Fem). En el fons són opcions immobilistes que no trauran Manresa del seu ensopiment ni resoldran els grans reptes que ha d’afrontar la ciutat. A Manresa només ens en sortirem si nosaltres som al govern i tenim l’alcaldia. No tenim cap penyora amb ningú. Ni a nivell local ni nacional". Bacardit es va reivindicar com l’única opció "perquè Manresa faci el clic que li cal. L’única opció de vot útil pels manresans per transformar la ciutat i fer-li canviar el rumb erràtic de les darreres dècades". Segons l'alcaldable, "Manresa fa massa temps que recula en molts fronts, perdent posicions a Catalunya i baixant l’autoestima dels manresans".