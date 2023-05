El candidat del PP a l'alcaldia de Manresa, Josep Lluís Javaloyes, ha assegurat que les dades del Ministeri de l'Interior mostren que si es compara de gener a setembre del 2022 amb el mateix període del 2019 els robatoris de cotxes van augmentar un 30%, els delictes contra la salut pública es van triplicar i els furts van augmentar un 4,5%. D'altra

banda, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual es van mantenir en 67 dels quals 9 van ser amb penetració. La resta de delictes penals van tenir un increment del 14,5%.

Javaloyes afirma que és molt lamentable que el candidat republicà Marc Aloy asseguri que en l'àmbit de la seguretat la ciutat està en un nivell delinqüencial similar a la del 2019, "potser no l'informen correctament".

Actuar contra les ocupacions

També critica que l'alcalde digui "que hi ha poques eines per fer fora als ocupadors quan estan delinquint i fent una usurpació d'un habitatge". Li recorda que la Llei 1/2023, de 15 de febrer de modificació del Codi Civil de Catalunya "entre altres coses faculta l'Ajuntament a posar una denúncia i posar en marxa el procés de desallotjament".

Javaloyes també es demana si tindran agents per fer funcionar la nova comissaria de proximitat "donada la manca de membres de la Policia Local i de Mossos d'Esquadra".

Per a Javaloyes resulta "surrealista" que Aloy digui "que les ocupacions il·legals les podem comptar amb els dits de la mà, i justificar-les perquè les problemàtiques socials són molt importants. Cal informar-lo que qualsevol ocupació il·legal és un delicte". Creu que el fet que en la campanya s'hagi afirmat a Manresa hi ha com a mínim 1.700 ocupacions i que l'Ajuntament només tingui constància de 250 informes podria ser perquè "si un habitatge és ocupat i ningú denuncia no es registra i, en conseqüència, no hi ha informe".