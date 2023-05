Manresa obrirà aquest diumenge 20 col·legis electorals, la mateixa quantitat que en les darreres eleccions municipals. Enguany, però, s’han produït dos canvis d’ubicació centrats en l’àrea de les Bases. Així, l’Ateneu les Bases i la Fundació Universitària del Bages no exerciran enguany de col·legis electorals i en el seu lloc sí que ho faran l’escola Les Bases i l’institut Lacetània.

El canvi no comportarà res més que haver d'anar al nou col·legi electoral, ja que els dos llocs tindran les mateixes meses que tenien les ubicacions anteriors. Així, les persones que fins ara votaven a la FUB ho hauran de fer a l’escola Les Bases mentre que els que votaven a l’Ateneu, hauran d’anar a l’institut Lacetània. Pel que fa a les meses electorals, a la capital del Bages n’hi haurà 82 repartides pel municipi.

Des d'aquesta tarda, un cop han les classes a les escoles i instituts de la ciutat, ja s'ha començat a transformar aquests espais en col·legis electorals amb la col·locació de taules, cadires i urnes així com les paperetes i els cartells informatius. En aquesta posada a punt, que continuarà aquest dissabte, també es van començar a posar altres elements com les cabines per tal que diumenge, a primera hora del matí, estigui tot disposat per poder començar a votar i es puguin celebrar les eleccions amb normalitat.