Marc Aloy (ERC Manresa): "No recordo una campanya tan dura"

Marc Aloy va assumir l’alcaldia de Manresa el juny del 2020 després que Esquerra guanyés les municipals del 2019 per tan sols 10 vots de diferència. El primer any del mandat l’alcaldia la va ocupar Valentí Junyent, de Junts. Aloy aspira a ser reelegit per, diu, veure com creixen les llavors que s’han plantat durant aquest temps. S’evadeix fent esport om córrer, nedar, esquí de fons o anar a la muntanya.

Com es fa això de compaginar l’alcaldia amb la campanya i ser candidat?

És molta feina perquè l’alcalde ho és sempre fins el final. Vol dir que he de treure hores de tot arreu. Ser alcalde et permet haver conegut molta gent, i tenir la ciutat i l’Ajuntament al cap. La campanya és, en bona mesura, explicar les llavors que hem plantat i que veurem créixer i florir en els propers quatre anys. No ens hem d’inventar grans coses perquè hem fet molta feina i perquè tenim molts projectes. Projectes i diners. 200 milions per fer-los realitat. No són propostes sinó que són realitats

Sent alcalde doncs, surt amb avantatge...

L’alcalde té una projecció que no tenen els altres candidats. Fa quatre anys la tenia Valentí Junyent i jo havia de fer una campanya engrescadora explicant la proposta d’ERC. En aquesta tinc potser un plus perquè ser alcalde et dona visibilitat i la possibilitat de conèixer moltísimes persones i entitats.

Ja que esmenta Junyent. Quina diferència hi ha entre el Junts de Valentí Junyent de fa quatre anys i el Junts de Ramon Bacardit?

No reconec el Junts de Ramon Bacardit. Amb Junyent i l’equip de Junts per Manresa hem creat un govern ampli, fort, cohesionat. Jo crec que hi ha hagut una entesa extraordinària i que hi ha una obra de govern magnífica. A la llista de Junts de Ramon Bacardit hi ha 5 regidors del meu equip de govern, i no entenc que Bacardit no es faci seva l’obra de govern. I no només això, sinó que la critiqui cada dia.

Serà difícil, doncs, reeditar un pacte Esquerra i Junts?

Esquerra Republicana ha investit dues vegades Valentí Junyent. El 2015 i el 2019. Sempre hem tingut la voluntat de sumar, arribar a consensos i tenir un govern fort, que és la millor manera perquè la ciutat progressi.

S’ha aixecat el veto a pactar amb el PSC?

Qui ho ha d’explicar són aquells que pacten actualment amb els socialistes. És Junts qui pacta a la Diputació de Barcelona. ERC ha donat suport sempre a grans majories de govern. Ho vam fer 16 anys amb alcaldes socialistes amb un pacte de progrés. I ho hem fet des de 2015 amb Convergència, primer, i amb Junts, després. És cert que ls moments són diferents, però jo he procurat arribar sempre a grans consensos amb totes les formacions. La ciutat es construeix a partir dels grans acords.

I n’hi ha hagut aquest mandat?

Els fets són els que són. Ha estat un mandat de grans consensos començant pel pla de reconstrucció per ajudar a sortir de la pandèmia. Ho hem fet pactant amb tothom. Vam pactar Fàbrica Nova, acabem d’aprovar el Pla de Mobilitat amb un ampli consens; hem remunicipalitzat la zona blava també amb un consens important i tothom estava d’acord que s’havia de canviar el model de la recollida d’escombraries... Ha estat el mandat dels grans consensos.

A la presentació de la candidatura d’Esquerra van dir que havien fet una llista per governar en tots els àmbits...

Fa quatre anys vam passar una nit de molts neguits. Vam guanyar només per 10 vots. Jo treballo per guanyar amb una majoria molt més àmplia que ens permeti continuar transformant la ciutat i regar les llavors que hem plantat.

Parlant d’educació, per exemple, ha reclamat la regidoria per corregir la segregació escolar. No s’ha fet fins ara?. De les regidories que no ha ocupat Esquerra i que han estat a mans de Junts, no se’n fa responsable?.

L’alcalde es fa responsable de tot el govern, de tot allò que ha anat bé i de tot allò que podia haver anat millor. Quan vols prioritzar unes polítiques, si ho portes directament és millor. Teníem molt clar que volíem liderar les polítiques socials i les vam agafar. També habitatge, urbanisme, organització interna i ocupació, que ha fet un salt extraordinari. I ara volem liderar les polítiques d’educació.

Quin creu que és el principal repte que té Manresa?

Molts. El principal és reduir les desigualtats socials. Hi ha gent que pateix molt, que no té recursos i té una espasa de Damocles sempre a sobre pel que fa a les necessitats bàsiques com l’alimentació, habitatge, treball...

Primarà, doncs, les polítiques socials?. Perquè d’obres n’hi ha moltes de previstes: Guimerà, Fàbrica Nova, soterrament dels Catalans, polígon del Pont Nou...

Totes les actuacions que fem són per millorar la vida de les persones. Perquè Manresa sigui una ciutat de moltes més oportunitats. Quan estem invertint 20 milions d’euros al polígon del Pont Nou, és per guanyar sòl industrial i puguin venir empreses i generin llocs de treball. La millor política social que podem fer és que la gent tingui feina. Les obres sempre han de servir per millorar la vida de les persones. També ampliar voreres, plantar arbres, fer una ciutat més verda, invertir en busos elèctrics, o 2 milions d’euros al parc del Cardener perquè aquest gran pulmó sigui un gran espai de salut. Són inversions i accions de govern per generar més llocs de treball, reactivar l’economia, el comerç, per reduir emissions, per tenir espais públics més agradables...

Hi ha dos temes dels quals se’n parla molt en aquesta campanya. Em sabria dir quins són?

Seguretat, incivisme...?

Sí. I també les ocupacions. Quants pisos hi ha ocupats a Manresa?

No n’hi ha mil. Si algú diu que n’hi ha mil el primer que se li ha de demanar és d’on treu les dades. El mínim que demano és responsabilitat, perquè a l’Ajuntament tenim 250 informes oberts d’habitatges ocupats, no mil. La informació ens arriba perquè el propietari ens ho fa saber, perquè els veïns ens ho diuen, perquè Aigües de Manresa detecta comptados punxats o perquè hi ha una ocupació deliqüencial, i són molt pocs casos, i genera la intervenció de la policia. Quan hi ha un habitatge ocupat nosaltres ho sabem, i ara tenim 250 informes.

I què proposen?

He sentit a dir a algun candidat que el dret a la propietat passa per davant del dret a l’habitatge. El dret a l’habitatge forma part de la Declaració Universal dels Drets Humans. No defenso l’ocupació. Hem de trobar mecanismes perquè les persones que no tenen habitatge en tinguin. L’Ajuntament ha d’actuar sobre aquelles que generen conflictivitat. Els podem comptar amb els dits d’una mà, i hem actuat i ho hem resolt.

Manresa és una ciuta segura?

Manresa és una ciutat segura. També hem de tenir clar que és una ciutat gran on passen coses. Malauradament hem tingut un cas de feminicidi recentment. Les dades no ens les podem inventar, i ens diuen que el nivell delinqüencial d’ara és molt similar a la del 2019 quan no hi havia aquesta sensació. Tincs clar, però que a sensació d’inseguretat s’ha de combatrel. Mentre hi hagi persones que se sentin insegures de viure a la seva ciutat, hem de destinar-hi tots els esforços possibles.

Considera que ha complert mb els compromisos que va adquirir quan va accedir a l’alcaldia?

Em sento més que satisfet, i a més a més hem treballat amb projectes il·lusionants. He estat alcalde 1.050 dies, dels quals més de la meitat en pandèmia. Tot i així hem executat el 90 % de tot el que vam dir que faríem. Però a més a més hi ha projectes dels quals fa quatre anys no se’n parlava: el node de coneixement de Fàbrica Nova, el futur edifici de l’arxiu, de l’auditori de Sant Francesc, de la integració ferroviària.. Tot això, fa quatre anys ni ens ho imaginàvem. O dels Next Generation, dels quals hem rebut 27 milions. S’ha fet una feina ingent.

Entoma bé les crítiques?

Jo no recordo, i fa 20 anys anys que formo part d’ERC, una campanya tan dura com aquesta, i amb uns atacs personals tan importants. I especialment si venen d’aquells amb qui hem compartit govern. Tots hem d’estar obert a la crítica, només faltaria. El que em treu de polleguera és la mentida. I se’n diuen.

Descrigui'm breument els altres candidats començant per Ramon Bacardit.

No puc entendre que no es faci seva una obra de govern extraordinària que els seus companys de candidatura han contribuït a fer. Anjo Valentí és amable, amb ganes de consens i molt del PSOE. Roser Alegre té ganes de transformar, però també es pot fer des de mirades diferents. Andrés Rojo és bona persona i molt intel·ligent. Tenim una visió de l’estat espanyol molt diferent. De Sergi Perramon em sorprèn que sigui al Front. A Joan Vila li falta coneixement de la ciutat. Ana Querol té bons idees, però una mirada molt metropolitana. A Josep Lluís Javaloyes el conec poc, però em sembla una persona divertida.