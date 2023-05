La Residència d’avis del barri de la Sagrada Família, de Manresa, celebra avui la reforma del pati i jardí de la torre, que es va inaugurar ara fa trenta anys, el juny de 1993.

Aquell dia el conseller Antoni Comas va presidir l’acte acompanyat de l’alcalde Juli Sanclimens, la llavors directora, Pepita Subirana; Benet Pierola, president de l’associació de veïns i, Rossend Coll, voluntari des del primer dia i actualment president de la Fundació de la residència.

Les obres han consistit en arranjar els accessos, eliminar desnivells i aconseguir una superfícies més regular per als usuaris.

Hi havia un paviment preciós, amb gespa entre llambordes, però impracticable per als actuals usuaris de la residència, que en molts casos pateixen limitacions en la seva mobilitat.

L’espai de residència a la torre es va inaugurar el juny de 1993 avalada per un projecte que la feia singular: havia de ser un espai per a estades temporals, per donar un respir a les famílies amb avis, per una convalescència o per unes vacances.

Segons explica Rossend Coll, la torre va morir d’èxit immediatament, tant que les seves places amb voluntat temporal van esdevenir permanents. A Manresa falten i faltaven places, això no és d’ara precisament.

Reivindicació de les cuidadores

La torre ara ha estat rehabilitada en tot el seu exterior. I aquest dissabte «ho compartirem amb tot el veïnat que ens hi vulgui acompanyar. Celebrarem un espai renovat, recuperat i millorat per continuar donant servei a totes les persones grans que s’estan amb nosaltres. I encara més, per fer una mica més senzilla la tasca de totes aquelles treballadores que tenen cura de la nostra gent gran».

Rossend Coll destaca que es tracta «d’una feina —ara com el primer dia!— encara poc reconeguda i del tot precària en les retribucions. Ras i curt: la invisibilitat de les nostres cuidadores no s’adiu amb la rellevància social de la seva tasca. Com tampoc es pot entendre l’infrafinançament crònic de les residències d’avis. Nosaltres revalidem el compromís que ens vam imposar el primer dia, però és urgent trobar un suport més decidit de les administracions».

La Residència d’avis del barri de la Sagrada Família, un equipament de gran singularitat perquè va néixer gràcies a la dedicació i l’esforç dels mateixos veïns del barri, porta 35 anys al servei de la ciutat i la seva gent.