Per fer esport, per fer l’aperitiu, per passejar, per llegir, per anar a comprar, per descansar... Els candidats i candidates de Manresa han aprofitat la jornada de reflexió d'avui per intentar desconnectar. Uns més que d’altres, s’ha de dir. En general, tots han fet una valoració positiva de com han viscut la campanya. Demà, els espera una nova jornada maratoniana.

Marc Aloy (ERC) ha anat al matí a comprar a la plaça com cada dissabte. Després, l’encara alcalde, ha anat a la festa d’aniversari dels 35 anys de la residència Sagrada Família, a l’homenatge de Pere Tarrés a Sant Pau i a dinar amb la família, «que també s’ho mereixen i aquest dies els he pogut dedicar poca estona». Tot seguit, han tingut una reunió de partit per acabar de preparar «tot l’operatiu» de demà. A la tarda ha anat a la Festa del Riu, a la segona part del futbol sala al Pujolet i a la plaça Major per veure la Principal de la Bisbal dins la Fira de l’Ascensió, on ha tret el cap.

Aloy, que votarà al col·legi Pare Algué a 2/4 de 10 del matí, s'ha mostrat molt satisfet amb la campanya que han fet. «Hi ha col·laborat moltíssima gent, hem explicat tota la feinada que hem fet i la que tenim encarrilada». Ha fet notar que «aquests últims mesos m’he vist amb unes 700 persones i hem visitat més de 500 llars».

Ramon Bacardit (Junts) ha posat de relleu que «jo crec en els dies de reflexió i, per tant, no he entrat en cap voràgine». S'ha llevat una mica més tard del normal i ha anat a comprar el pa amb la seva filla. Al migdia ha compartit vermut a la terrassa del restaurant Las Vegas amb membres de l’equip, ha anat a dinar una hamburguesa amb la seva parella i se n'ha anat a casa, on es pensava quedar llegint. Divendres, van anar amb tots els membres de la llista i l’equip de suport a fer el sopar de final de campanya al Kursaal. Demà, anirà a votar a les 10 del matí a l’edifici dels Infants.

Bacardit ha descrit la campanya com «molt intensa. Ens hi hem abocat, jo i les 40 persones que formen part del meu equip. Estic molt tranquil perquè hem donat el millor de nosaltres i tot el que volíem fer arribar». Malgrat que va formar part el 2011 de la llista de Valentí Junyent, ha admès que «aquesta ha estat una campanya especial. No és la primera, però, com si ho fos».

Anjo Valentí (PSC) ha dedicat el matí a participar en un torneig solidari de pàdel a la Vall d’Hebron i la tarda a voltar per la Fira de l’Ascensió, on s'ha aturat expressament a la parada de l’Associació Contra el Càncer per saludar les persones que hi col·laboren, entre les quals hi ha militants del PSC i una persona de la seva llista. Ha passat la resta del dia en família.

Campanya des de l’escala

Valentí anirà a votar a la 1 del migdia a l’Institut Lluís de Peguera amb la seva mare i el seu fill. Ha comentat, quant a la campanya, que una de les coses que el va impactar més va ser veure la seva foto als cartells penjats als fanals. «Impressiona i encara et fa sentir més responsable. També ha posat l’accent en el contacte directe amb la gent «per explicar i, bàsicament, escoltar» i, com a anècdota, ha citat les converses amb persones que se’l van trobar penjant cartells. «He fet campanya des de l’escala».

Roser Alegre (Fem Manresa), que demà compta que anirà a votar a quarts de 10 del matí a Nostra Llar, a Valldaura, ha destinat la jornada de reflexió a «descansar, dormint una mica». Al matí i a la tarda ha anat a la Festa del Riu i, al vespre, a fer un volt amb bici fins al Gorg Blau. Opina que «la campanya no ha estat molt tensa entre partits, prou cordial en general. Intensa, perquè hem estat cada dia fent coses al carrer, treballant molt internament per treure tota la nostra informació, programa, propostes, les entrevistes, els debats...».

Andrés Rojo (Ciutadans) ha viscut un dia «realment tranquil». S'ha llevat una mica més tard de l’habitual i ha anat amb les seves filles a fer un volt amb bici, ha practicat una estona amb el baix el tema que volen treure amb el seu grup de música i, a la tarda, ha voltat per Manresa per «gaudir de la fira». Tenia la intenció d’acabar el dia prenent un vi del Pla de Bages i anar a descansar.

Rojo, que votarà a la biblioteca de Santpedor a partir de les 10 del matí, defineix la campanya com «dura, exigent, però, al mateix temps, gratificant perquè hem pogut observar com molts ciutadans donen suport al partit». Afegeix que també s’ha divertit. «A cadascun dels debats on hem pogut confrontar idees m’hi he trobat molt còmode defensant els aspectes que crec que cal prioritzar a Manresa».

Josep Lluís Javaloyes (PP), que demà votarà a Sant Joan, on viu, i a les 12 acompanyarà la seva mare a votar a l’escola La Font de Manresa, feia broma dient que avui no havia reflexionat gaire perquè ho tenia «tot bastant clar». Ha esmorzat «com a cada dia un cafè amb llet, quatre Maries i un suc de taronja i llimona». Després, ha anat a fer un tallat al bar de sota de casa i a comprar a la fruiteria del carrer Major. Al migdia ha compartit aperitiu amb un amic i a la tarda s'ha quedat a casa per «agafar forces» per demà.

Valora que «la campanya se m’ha fet una mica llarga, entre altres coses, perquè nosaltres vam començar a fer carpes el gener, ja, cada quinze dies. He recorregut tot Manresa, hem fet bustiades i, per tant, he hagut de caminar molt». Valorava que, «ha estat una campanya sense crits ni soroll i penso que, en general, força neta».

Il·lusionant i esperançadora

Ana Querol (En Comú Podem) ha anat a dinar a fora, a voltar per la fira i a fer de mare, que «ja calia». Demà, la candidata votarà a quarts de 10 al col·legi la Sèquia.

Sobre la campanya, diu que «ha sigut molt intensa, molt il·lusionant, molt esperançadora. La llàstima és que la pluja, tot i que calia molt que pogués, no ens han permès estar tant al carrer com volíem». Per a ella, el millor ha estat el contacte amb la gent i el treball en equip.

Joan Vila (Impulsem Maneresa) ha explicat que avui ha estat «un dia normal. De fet, els dissabtes son dies d’intendència familiar. Llevar-se d’hora per anar a buscar el pa i el diari per, després, seguir amb la resta… A la tarda ha vist la Fòrmula 1, «un dels meus passatemps, i acabarem sopant al [restaurant] Pajaril tota la família». Ell votarà a l’escola Bages a 1/4 de 10 del matí.

Sobre l’experiència de ser candidat, explica que «ha estat molt maca i enriquidora, perquè m’ha permès conèixer molta gent i moltes coses de la ciutat que desconeixia», i també, «dura, pel temps que hi has de dedicar, que has de combinar amb tota la resta, que ja ocupa moltes hores. És un esforç important per a tothom. Per a mi , per als de casa, però ho hem viscut molt bé, amb molt joc net i la valoració és totalment positiva. A la banda negativa hi posa «les arts que fan servir alguns per guanyar un vot». Confia que «les urnes els posi al lloc on toca».

Sergi Perramon (Front Nacional de Catalunya) ha anat córrer per la Séquia amb la seva parella a primera hora del matí «per alliberar tensions. Per dinar, hem anat a celebrar el seu aniversari amb una caragolada a Cal Miliu de Rajadell». A la tarda volia voltar per la fira.

Demà, votarà a l’escola Pare Algué a 2/4 de 10 del matí. Sobre la campanya, esmenta que, «d’entrada, sabíem que si ens hi posàvem havíem de pencar tres vegades més que els nostres rivals polítics perquè ells tenen tota una estructura de partit i, sobretot, més pressupost». Per poder-s’hi dedicar va decidir demanar una excedència a la feina, al negoci familiar. Afirmava que la satisfacció per com ha anat compensa els sacrificis i adversitats.