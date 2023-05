Els terrenys de la Fàbrica Nova de Manresa acullen des de fa uns dies un parell o tres de cabirols. Veïns d'aquest espai els van poder enregistrar fa una setmana davant la sorpresa de veure animals salvatges al centre de la ciutat. A banda, en van informar als agents forestals, que han decidit que, de moment, els deixaran perquè hi tenen herba per menjar i aigua per beure i, per ara, no fan nosa a ningú perquè actualment l'espai de la Fàbrica Nova està inutilitzat.

Els Agents Rurals asseguren que treballen de forma conjunta amb l'Ajuntament de Manresa, que és la institució que té les competències d'aquest tema. Des del cos, creuen que els cabirols poden provenir d'entorns del riu. El coordinador de Fauna Salvatge de la delegació d'Unió de Pagesos de la Catalunya central, Josep Mas, assegura que els cabirols poden suposar un problema pel sector agrari, sobretot pel que fa a les Vinyes. Els animals salvatges són un problema pel qual els pagesos no veuen una solució a curt termini perquè "és responsabilitat dels caçadors, però és un col·lectiu molt envellit que ja fa més del que hauria de fer", segons explica Mas. A més, "s'hauria d'aprovar una llei de caça al Parlament i això no interessa". El coordinador d'Unió de Pagesos de la Catalunya Central, Josep Guitart, apunta que el problema dels cabirols en explotacions agràries i ciutats "fa molt temps que està sobre la taula i amb el Departament d'Acció Climàtica en parlem". Subratlla que s'ha de treballar de forma urgent perquè "no volem que passi el mateix que ha passat amb els senglars". En cas que un animal salvatge faci malbé la collita d'un pagès, "no rep cap mena d'ajuda de l'administració". Guitart també recorda que cada vegada hi ha més accidents de trànsit amb cabirols implicats i "suposen un gran perill".