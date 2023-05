La campanya electoral a Manresa va fer ahir els darrers espeternecs a l’espera de la jornada de reflexió d’avui i la cita amb les urnes demà.

L’alcaldable d’ERC, Marc Aloy, va rebre suport de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, amb la qual va fer una passejada per carrers cèntrics de la ciutat repartint propaganda electoral.

Els republicans van estacar en el balanç final que havien a més de 1.500 famílies de Manresa a través d’una desena d’equips que havien fet el porta a porta aquestes últimes setmanes i, en els darrers mesos, també s’havien organitzat una vuitantena de trobades, que van permetre parlar amb prop de 700 veïns i veïnes i agents de la ciutat.

Aloy va fer una crida «perquè tothom vagi a votar amb il·lusió i convenciment. Esquerra va insistir en presentar-se com a garant de la transformació de Manresa i a fer efectiva l’execució de tots els projectes consensuats, «que estan a punt i que acceleraran el canvi profund de la ciutat els propers quatre anys».

Ahir mateix, Esquerra va rebre una escomesa d’un rival polític, Impulsem, per haver dit en roda de premsa que la Junta de Govern de l’Ajuntament havia aprovat recentment el projecte per convertir el carrer Guimerà en una illa de vianants.

Polèmica pel Guimerà

Impulsem, liderat per Joan Vila, va afirmar que que l’aprovació en el tram final de campanya era «una clara mostra d’electoralisme per part del govern i, en especial, de l’alcalde, Marc Aloy. I encara més si tenim en compte que el projecte acumula un retard important, ja que en un principi les obres havien de començar a finals de l’any 2022».

Per a Vila, ERC i Junts haurien d’explicar com quedarà el finançament de l’obra amb les contribucions especials dels veïns i veïnes.

Impulsem s’oposa a que l’Ajuntament plantegi contribucions especials per finançar l’obra. «Es tracta d’un mecanisme clarament obsolet a dia d’avui que les corporacions locals ja no les utilitzen a causa de la inseguretat jurídica i la quantitat de jurisprudència contrària en moltes de les actuacions», va afirmar.

Visió nacional

Per la seva banda, Junts per Manresa va convocar un esmorzar de valoració de campanya en el qual l’alcaldable Ramon Bacardit es va reivindicar com l’única opció «per garantir un alcalde amb visió nacional» que faci que la capital del Bages lideri les ciutats mitjanes de Catalunya per al reequilibri definitiu del territori.

Segons Junts, «o és alcalde Bacardit o ho és Aloy. Aquesta és la tria. Si l’alcalde és Aloy ja sabem com continuarà la ciutat, si ho és Bacardit s’obre una finestra d’esperança i d’oportunitats. Som l’única alternativa per millorar la ciutat i enfortir el país».

Bacardit es va reivindicar com l’única opció «perquè Manresa faci el clic que li cal. L’única opció de vot útil pels manresans per transformar la ciutat i fer-li canviar el rumb erràtic de les darreres dècades».

Gestió de la zona blava

Membres de la candidatura de Fem Manresa van repartir fulls i cartells per defensar la gestió directa de la zona blava i celebrar que hagi acabat «el desastrós contracte que va fer possible el nyap urbanístic» de la Reforma».

Coincidint amb l’entrada en funcionament de la gestió de la zona blava en mans municipals, Fem Manresa ha volgut recordar que des del 2005, la zona blava de Manresa ha estat en mans d’Eysa, del grup Fomento de Construcciones y Contratas-, «que s’ha embutxacat més de 20,5 milions d’euros amb el servei».

La candidatura va recordar que fa molts anys que reclama finalitzar el contracte amb la concessionària i municipalitzar el servei. I que ara es fa evident un dels arguments que sempre havien donat per fer-ho: poder abaratir el preu.

Més seguretat

El candidat del PP, Josep Lluís Javaloyes, va difondre un comunicat en el qual assegurava que les dades del Ministeri de l’Interior mostren que si es compara de gener a setembre del 2022 amb el mateix període del 2019 a Manresa els robatoris de cotxes van augmentar un 30%, els delictes contra la salut pública es van triplicar i els furts van augmentar un 4,5%. D’altra banda, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual es van mantenir en 67 dels quals 9 van ser amb penetració. La resta de delictes penals van tenir un increment del 14,5%.

Escurant el calendari

Finalment, el candidat del Front Nacional de Catalunya a Manresa, Sergi Perramon, va protagonitzar l’acte de final de campanya de la seva candidatura al teatre Conservatori.

Va ser la formació que va escurar més el calendari electoral per fer arribar els seus missatges de campanya en un acte que es va iniciar passades les 7 de la tarda.

Per l’escenari es van succeir membres de la llista, càrrecs del partit i el president del Cercle Català de Negocis, Albert Pont, fins que Sergi Perramon va intervenir per criticar el cinisme dels partits tradicionals i contraposar-lo a la proposta del FN de la qual «no ens hem mogut ni un centímetre».