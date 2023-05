Quan el riu també existia

MANRESA MIRA EL RIU

AUTOR: Francesc Comas

Zenobita edicions. 104 Pàgines. 20€

Quan vivíem de cara al riu

Al riu s’hi rentava la roba, s’hi pescava, la gent s’hi banyava, les dones anaven en corrua cap avall al riu a treballar a les fàbriques... Vivíem de cara al riu i del riu. Però a partir dels anys 60 del segle passat, amb el successiu tancament de l’activitat fabril i el canvi de mobilitat, del tren als vehicles, Manresa comença a viure d’esquena al Cardener». El geògraf i historiador manresà Francesc Comas (1952), president del Centre d’Estudis del Bages des del 2016, és l’autor d’un dels llibres més venuts a casa del darrer Sant Jordi, Manresa mira el riu, editat per Zenobita Edicions, un volum que destaca, especialment, el patrimoni industrial de la ciutat relacionat amb el riu Cardener, el que ja no existeix i el que en queda, i la importància que el riu ha tingut per a l’oci dels manresans. Un llibre de consulta però també una guia que ofereix un atractiu recorregut històric i geogràfic del Cardener pel seu pas pel terme municipal de la ciutat a través de nombroses fotografies històriques (fetes entre 1900-1930 ,aproximadament) i actuals –perfectament contextualitzades– i tres itineraris per recórrer els cinc quilòmetres que van de la fàbrica Pirelli fins als Comtals: «Es pot fer tot el trajecte seguint la llera del riu», subratlla.

Per a Comas, el llibre, un encàrrec de l’editorial manresana, vol «tornar a reivindicar el valor del riu» perquè, en definitiva, «Manresa es defineix a partir del riu, el creixement de la ciutat es va fer a partir del puig Cardener i, sense ell, no és possible explicar la seva història». En el volum, els lectors recuperaran o descobriran un paisatge industrial desaparegut (al terme municipal s’hi van aplegar fins a 17 fàbriques, sobretot tèxtils, però també farineres o de pneumàtics), l’aiguat del 1907, que es va emportar el pont que connectava les dues xarxes ferroviàries de la ciutat, o esdeveniments ciutadans com la Festa del Peix, que, com la de l’Arbre, ambdues instaurades al principi del segle passat, són una mostra, com explica Comas al llibre, «de l’interès que per la natura demostrava la societat industrial de la primeria del segle XX». De fet, apunta l’autor, el fet que demostra que Manresa vivia de cara al riu és que «el primer passeig que hi va haver a la ciutat va ser el passeig del Riu, el 1858-59». El de Pere III no s’inauguraria fins al 1891. «La gent –diu Comas– anava al riu a veure arribar els trens». El llibre es divideix en tres grans capítols que equivalen a tres trams del riu: Del Pont Petit de Sant Joan de Vilatorrada al pont del Congost, «on hi havia, tradicionalment, nombrosos horts de regadiu que aprofitaven l’aigua per regar els camps», majoritàriament il·legals que s’han anat erradicant; Del pont del Congost al Pont Vell, «el tram més urbanitzat de tots al seu pas per la ciutat»; i Del Pont Vell als Comtals, el «més desconegut perquè és el més allunyat de la ciutat», explica Comas, i alhora, «un tram històricament molt ben aprofitat». Des de l’època medieval, amb l’establiment dels molins fariners i, posteriorment, molins paperers, de pólvora, i ja al XIX, l’única colònia tèxtil que hi havia a Manresa, els Comtals. Cada tram del llibre és introduït per un plànol de la zona i incorpora un decàleg d’edificis d’interès (fàbriques, molins, ponts, cases...) i una síntesi de fets històrics relacionats amb el riu a través de fotografies d’ara i abans, recopilades sobretot de l’Arxiu Comarcal del Bages.

I avui? Com convivim amb el riu? Per a Comas, després de pràcticament mig segle donant l’esquena al Cardener, la consolidació de l’Anella Verda en la darrera dècada («poques ciutats poden presumir de tenir-ne una que envolta el municipi); les diferents actuacions per potenciar la zona com a espai de lleure i el canvi de mentalitat respecte a la preservació de medi natural, a més d’una «pandèmia que ens ha fet redescobrir-lo», han provocat que avui Manresa torni a mirar cap al riu. La feina, però, no s’ha acabat.