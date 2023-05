Moltes parades de bijuteria i també d'embotits, de formatges, de barrets, d'olis, de sabons de Marsella, d'articles fets de fusta i de coques, entre d'altres. Parades amb productes de qualitat que donen nivell a la Fira de l'Ascensió de Manresa, que se celebra des d'ahir i fins demà al centre de la capital del Bages, organitzada per la UBIC amb el suport de l'Ajuntament.

En comparació amb la temperatura mitjana d'aquesta setmana, aquest dissabte el termòmetre s'ha disparat. Es notava a les cares d'alguns paradistes, sobretot dels que queden més exposats al sol, a la Plana de l'Om i a la plaça de Sant Domènec. En general, quant a la ubicació, s'han mostrat més satisfets els que hi ha al tram del Passeig de davant el Casino, on a partir del migdia ha estat un anar i venir constant de gent.

Quant a les vendes, la majoria de venedors han admès que faltava una mica d'animació, amb excepcions. Marta Camps, de Callús, que té la parada de bijuteria Pedres del Món, comentava que estava satisfeta i que tant ahir com avui li havia anat bé.

A la Plana de l'Om hi ha la xurreria Montse l'Artesana, d'Hostalric, que porta Montse Barraca. Ha explicat que "és el primer any que soc a la Plana de l'Om perquè no hi havia lloc al Passeig i ens han posat aquí. Fa molts anys que havia vingut i ens posaven a la Muralla del Carme. M'agradaria més al Passeig. De totes maneres, es veu moviment de gent", celebrava.

Poques vendes, en general, fins al migdia

A Sant Domènec hi ha Coques d'Anís de Vic. La dependenta deia que "jo és el primer cop que vinc, però sé que ells venen cada any, però l'any passat estaven al Passeig i sempre els ha anat molt bé". A Sant Domènec, al migdia, "està molt tranquil·let".

També a Sant Domènec hi ha la parada Gorrets, de la vora de Vic, que porta Mireia Vilà. S'estrena enguany a la Fira de l'Ascensió. "A l'hivern sí que vinc per la de Sant Andreu. A l'estiu fem cotó i a l'hivern treballem amb llana". De moment, pel que fa al calaix, ha lamentat que "està anant molt fluixet".

Ja al Passeig hi ha el negoci De Roc. Serigrafia de Montserrat, amb seu a Igualada, que fa samarretes amb la muntanya de Montserrat serigrafiada amb motius diferents. La porta Pere Subirana, que ha coincidit amb Vilà que, de moment, "està anant fluix".

A prop, hi ha la parada d'embotits i formatges de Mataró Artesans de l'Abel. "De moment, està anat tranquil·let", ha valorat el responsable, Sebastià Vilalta. "Venim cada any a totes les fires que es fan a Manresa, excepte a la de l'Aixada, que és la única on no hem pogut entrar". Ha celebrat l'emplaçament que els ha tocat. "Estem al centre, la gent ve a passejar i hi ha ambient". Ara, falta que també compri.

La callussenca Marta Camps, de Pedres del Món, també ha posat molt bona nota al lloc. "És fantàstic. Ahir hi va haver gent i avui només cal fer una mirada". Pel que fa a les compres, ha assegurat que "particularment, no em puc queixar, estic molt contenta, la veritat. Per a mi tot és positiu: tant pel que fa al lloc com per poder-hi ser els tres dies i el temps que està fent".

A les 7 de la tarda hi haurà la proposta Sardanes a Broadway a la plaça Major, que inclourà una actuació de dansa jazz musical a càrrec d’Alba Soldevila Sala. També aquest dissabte a la tarda, al carrer de Sobrerroca, plaça Major i voltants s’organitzarà un tast de cerveses amb actuació musical.