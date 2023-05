Roser Alegre (FEM MANRESA): "Ens hem de sentir satisfetes d'haver pogut mantenir els tres regidors"

En declaracions a Regió7, la candidata de FEM Manresa ha expressat que se sent preocupada perquè "en conjunt les esquerres hem perdut un regidor". Aquest fet, segons Alegre, "demostra l'auge de l'extrema dreta". No descarta que es pugui reeditar el pacte ERC Junts però "caldrà que parlin molt els partits" pel que s'ha vist a la campanya. Per part seva no es plantegen cap escenari de pacte. Quant a la baixa participació, diu que "és preocupant tenir una ciutadania tan desmobilitzada".