La Fira de l'Ascensió de Manresa celebra aquest diumenge la tercera i darrera jornada. Ho fa amb una novetat, l'espai Comerç ADN Manresa, situat davant de l'església de Crist Rei, a la plaça de Neus Català. És un espai exclusiu reservat als comerços associats de la UBIC, que organitza la fira.

Hi ha set parades i les que han atès aquest diari no estaven molt contentes amb les vendes que han fet. Han coincidit que és un espai més per fer d'aparador que per vendre. Un parell han esmentat que, com que és una fira, la gent surt a buscar gangues com al Forastocks, la darrera edició del qual va ser un autèntic èxit, però que, quan veuen que els preus no estan rebaixats, o ho estan poc, no s'ho queden o prefereixen anar a la botiga per poder triar entre més articles.

Victòria Serrat, de la merceria V Bondia, comentava que aquest nou espai "és més un aparador que per vendre". A la botiga de roba Tennessee, Lluïsa Prunés, deia que al final del dia farà balanç per decidir si repetiran l'any vinent. Avui també han obert la botiga perquè el comerç pot obrir. Allà, igualment els ha anat "fluixet". Ha apuntat la possibilitat que hi tingui que veure el fet que sigui final de mes.

Eduard Franquesa, de la botiga de bosses i maletes 1915 Original, ha fet notar que, ahir, a la Plana de l'Om, on té la botiga, la parada que van posar davant el negoci va anar molt bé. En canvi, avui, a Crist Rei, bàsicament s'ha dedicat a repartir targetes a la gent que passava pel davant de la parada. Ell també ha coincidit que aquest espai és bàsicament "un aparador". Si el tornen a fer l'any vinent repetirà perquè pensa que, malgrat tot, "la idea és bona". Llàstima, ha fet notar, que el comerç de tota la vida de Manresa no s'hi impliqui.