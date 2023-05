Catalunya viu aquest 28 de maig les eleccions municipals. A Manresa, els comicis arriben després de 4 anys de mandat en que l'alcaldia ha estat compartida per ERC i Junts amb Valentí Junyent (Junts) com a batlle durant el primer any, i Marc Aloy (ERC), durant els altres tres. El resultat del 28-M, al qual concorren 10 formacions, marcarà el futur de la capital del Bages i, segurament, tornaran a ser necessaris els pactes. També caldrà veure quin paper juga el votant indecís i la participació ja que aconseguir un regidor més, o un menys, pot ser decisiu per aconseguir l'alcaldia a Manresa després de les eleccions municipals (en els comicis del 2019, Esquerra va guanyar per només 11 vots).