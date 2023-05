El fet que la majoria de persones vagin sempre al mateix col·legi electoral a votar i que, per tant, ja no mirin la targeta censal que els arriba a casa, ha fet que alguns votants s'hagin endut una bona sorpresa quan han anat a la FUB de Manresa i se l'han trobada tancada. És el cas de la família Carreras, mare i filla (a la dreta de la foto), que, com que en els últims comicis sempre han anat a la FUB, s'han quedat ben parades en veure que en aquestes eleccions ja no és seu electoral.

A la porta de la FUB hi ha un cartell que ho explica i un mapa indicant on és la nova seu (l'escola Les Bases, al carrer de Puigmal, 16). Les persones amb les quals ha parlat aquest diari s'han queixat que l'Ajuntament no hagi donat més informació d’aquest canvi. Regió7 sí que ho ha fet perquè era previsible que passés el que ha acabat passant. Al llarg de la jornada, un degoteig constant de persones han fet cap a la FUB amb la intenció de votar i s’han quedat de pasta de moniato en veure les portes tancades i el cartell a la porta. Segons apoderats a l'escola Les Bases, hi ha hagut molta gent que ha anat directament a la FUB i que s'han mostrat molesta pel canvi. L'altre canvi que hi ha hagut en aquestes eleccions ha estat a l'Ateneu les Bases, que ha estat rellevat per l'Institut Lacetània. En aquest cas, el Lacetània ja havia estat seu electoral abans.