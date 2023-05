Com s’organitzaran els partits per governar a l’Ajuntament de Manresa, encara és un misteri. El que sí que se sap des de la nit de diumenge són les cares dels 25 regidors que conformaran el consistori manresà. Els que a partir de la constitució dels ajuntaments, el dissabte 17 de juny, seuran al ple municipal. S’hi incorporaran 14 cares noves i 11 repetiran. Per partits, només a la candidatura Fem Manresa quedaran tal com estaven pel que fa als noms dels edils.

D’un Ajuntament amb cinc grups polítics (ERC, Junts per Manresa, PSC, Fem Manresa i Ciutadans), passarà a un amb set (marxa Ciutadans, però hi arriben Impulsem Manresa, Front Nacional de Catalunya i Vox). D’un consistori format per 14 homes i 11 dones, passa a un amb 13 homes i 12 dones. Hi ha quatre persones que estan jubilades. Pel que fa a les noves incorporacions, a ERC n’hi ha tres dels set regidors. Al costat de l’actual alcalde Marc Aloy; de la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs; del regidor de Ciutat Verda i Urbanisne, Pol Huguet, i de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, s’hi afegeixen Tània Infante, empresària del sector de l’hostaleria i el turisme i, fins fa poc, presidenta de la UBIC; Lluís Vidal Sixto, llicenciat en Dret i conegut, sobretot, per la seva llarga trajectòria en el món sindical; i Carles García, arquitecte tècnic, que ha tornat a Manresa després de treballar a Toronto, on ha format part de la direcció d’obra de dues estacions soterrades de la nova línia de metro de la ciutat canadenca. A Junts, hi ha quatre cares noves dels sis regidors aconseguits: Ramon Bacardit, arquitecte urbanista, que va ser regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa en el mandat 2011-2015 amb CiU governant en solitari; Mònica de Llorens, que és llicenciada en Història de l’Art; el cantant Salva Racero, i Maria Lluïsa Tulleuda, que és infermera i treballa al Servei de Diàlisi de la Fundació Althaia a la Unitat de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, a Puigcerdà. Repeteixen, Josep Gili, actual regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent i d’Ensenyament i Universitats; i Maria Mercè Tarragó, regidora de Ciutat Saludable. Al PSC, repeteixen Anjo Valentí i Mariana Romero, als quals s’afegeixen Pere Massegú, economista i advocat i funcionari de carrera jubilat de l’Ajuntament; i Isabel Sánchez, advocada i responsable del departament jurídic i administratiu i apoderada del grup de Restauració Diesa. A Fem Manresa no hi ha cares noves. Es mantenen Roser Alegre, Gemma Boix i Jordi Travé. Amb dos regidors, entra Impulsem Manresa. Són Joan Vila, empresari del sector del comerç, que va deixar les executives de Pimec i de la Cambra de Comerç per centrar-se en la cursa cap a l’Ajuntament, i Jesús Alonso, jubilat, que va ser degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Un altre partit que també s’incorpora al consistori manresà és Front Nacional de Catalunya, amb Sergi Peramon, que treballa a l’empresa familiar Uniplant, i Maria dels Àngels Curtichs, jubilada, que procedeix del món de la banca i les finances. Vox ha aconseguit una regidora. Es tracta d’Inmaculada Cervilla, que ja va ser alcaldable pel mateix partit en les anteriors eleccions municipals, el 2019. El seu marit, Albert Pericas, va ser regidor a l’Ajuntament el mandat 2011-2015 pel també xenòfob Plataforma per Catalunya.