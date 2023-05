L’alcalde de Manresa i candidat a la reelecció, Marc Aloy, i el número 1 de la llista de Junts, Ramon Bacardit, s’han reunit per primera vegada aquest dimecres a la tarda, després de les eleccions de diumenge passat.

Esquerra va obtenir 7 regidors, i Junts, 6. Sumarien la majoria suficient per governar, tal i com han fet els dos darrers mandats.

Segons ha pogut saber Regió7, a la trobada s’han compartit punts de vista sobre la ciutat, però no s’ha arribat a concretar cap detall d’un possible pacte de govern.

Ho començaran a fer en una segona reunió, que no se sap quan es durà a terme, i en la qual ja hi podrien participar membres dels equips de cadascun d’ells per començar detallar propostes. Aquest dimecres s’han vist sols.

A la reunió bàsicament han valorat i compartit els resultats de les eleccions de diumenge, on les dues formacions van perdre vots i regidors, i han comentat com havia anat la campanya electoral. Una campanya durant la qual hi ha hagut força retrets entre un i l’altre.

La nit de diumenge, un cop es van saber els resultat, Aloy va dir que assumia la responsabilitat de contactar amb altres formacions. Primer amb els socis de govern de Junts, per intentar arribar a acords.

L’endemà, Bacadit va manifestar que estava disposat a formar part del govern, però també passar a l’oposició. Va insistir que Manresa necessita un canvi, i que serà un dels punt de la negociació. Negociació que tot just acaba de començar.