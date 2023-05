L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han programat per segon any consecutiu una jornada per prevenir els maltractaments a les persones grans després de l’experiència positiva de l’any passat. La jornada, que es durà a terme el 15 de juny a l’Auditori de la Plana de l’Om, està adreçada a les persones grans de la comarca i als professionals del territori que les atenen. Al mateix dia, l’Ajuntament il·luminarà la façana de color verd.

La jornada començarà amb la ponència inaugural Societats longeves, soledats plurals, que anirà a càrrec de la psicòloga i investigadora social, Regina Martínez, i servirà per afrontar com ens relacionem com a societat amb les persones grans. A continuació, es farà una taula de bones pràctiques que tractarà aspectes com l’envelliment i la diversitat sexual, l’envelliment femení i l’habitatge cooperatiu per a persones grans amb la participació de la Fundació Enllaç, del Consell Municipal de la Dona de Manresa i de la cooperativa Sostre Cívic.

Es tancarà amb la intervenció de la psicogerantòloga del Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa del Bages i de l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia, Glòria Fité, que se centrarà en el paper que juga la salut mental en l’abordatge dels casos de maltractaments a les persones grans.

Gratuïta però amb reserva

Està organitzada pel Programa de Persones Grans, Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa i el Servei d’Inclusió Social Acollida i Envelliment del Consell Comarcal del Bages. Per assistir-hi, cal reservar les entrades gratuïtes a les taquilles del Teatre Kursaal o a través de la seva pàgina web a partir de dijous 1 de juny.

El Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i els Maltractaments a les Persones Grans pretén donar visibilitat a un problema de gran magnitud. Com a acció complementària a la jornada i amb l’objectiu també de fer més visible aquesta problemàtica, l’Ajuntament il·luminarà la façana de color verd.