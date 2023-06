Una festa amb un centenar de persones inaugura la temporada de 'les cadires de la Rosita'

Al tram del Passeig de Pere III de Manresa davant del Casino ja hi ha 'les cadires de la Rosita'. Encara fan olor de pintura, perquè les han restaurat i repintat de nou, atès que estaven una mica malmeses. Els 250 seients han protagonitzat aquest dijous a la tarda una festa d'inauguració que han seguit un centenar de persones.

Amb una acció teatral al més pur estil de La Cubana, la Maria Rosa i la Rosa Maria (interpretades per les actrius Mireia Cirera i Tàtels Pérez), parentes de Rosita Cases Trellisó, que es va encarregar de les cadires fins que la van acompanyar les forces i que, abans de morir, les va llegar a l'Ajuntament de Manresa, han arribat acompanyades per la xaranga Buidant la bota, els nans dels Geganters de Manresa i una acolorida i variada comitiva. Han fet una volta des de l'alçada del Casino fins a la plaça de Neus Català (Crist Rei) de pujada i de baixada pel Passeig i han procedit a la inauguració.

Les dues parentes de la Rosita han pujat a un petit escenari situat al mig del Passeig i han esperat la Maria, la presidenta -han anunciat- de l'Associació de Cadires Nobles de Catalunya, perquè les acompanyés, però la Maria no ha aparegut. Finalment, han trucat a la responsable de protocol de l'Ajuntament, que els ha dit que tiressin pel dret. Abans de tallar la cinta inaugural amb què han envoltat unes quantes cadires, han repassat la vida de la Rosita, de qui han explicat que va néixer a Solsona el 1923 i que es va casar amb un manresà que va conèixer a Puig-reig. La primera trobada la van tenir perquè ella va fer pana amb el cotxe i ell la va ajudar. Ell, l'Àngel, havia heretat les cadires del Passeig del seu pare. N'havien arribat a tenir un miler. Quan ell va morir, se'n va cuidar la Rosita durant 52 anys. Han explicat que "d'aquestes cadires se n'havien arribat a trobar a la carretera de Santpedor i a la plaça Catalunya", i que, al llarg dels anys, quan les treien, "les havien guardat al Casino, a l'Escorxador i als Dipòsits Vells". Actualment, les desen en un magatzem municipal.

El 2010 la Rosita va cedir la feina a Carme Canals i, posteriorment, en va tenir cura Mbaye Faye, que era sastre de professió. El gener de 2017, Cases va traspassar i va llegar les cadires a l'Ajuntament, que les va acceptar i va decidir posar els emblemàtics seients verds del passeig de Pere III a disposició dels ciutadans de forma gratuïta. Fins aleshores, sempre s'havia fet pagar un preu simbòlic. Avui, també ho han intentat la Maria Rosa i la Rosa Maria, però no han aconseguit...

"Queda inaugurada la temporada d'estiu de 'les cadires de la Rosita'". Amb aquestes paraules s'ha fet la inauguració. Tallada la cinta, hi ha hagut una mica de ball i la comitiva ha marxat per on havia arribat. Les cadires s'hi estaran fins a la segona quinzena de setembre. La seva restauració l'ha fet un grup de persones contractades per l’Ajuntament en el marc del Programa Treball i Formació i de la Casa d’Oficis de Dinamo-Treball a Barris.