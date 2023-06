L'enderroc dels edificis on ha d'anar la futura seu de la Generalitat a Manresa, que s'està executant actualment, ha generat molta preocupació entre els historiadors de Manresa. El Centre d'Estudis del Bages (CEB) ha fet pública la pregunta de si, a l'hora de fer els treballs, no s'ha tingut en compte cap protocol per protegir el mur medieval que queda paral·lel al carrer de la Codinella. Una màquina treballa des de fa dies en aquest enderroc. Fonts de l'Ajuntament han assegurat que el mur s'ha protegit convenientment i que, tot i que al damunt s'hi veu runa, no ha quedat malmès.

Les fonts del CEB recorden que el tram des de la cantonada entre els carrer de Galceran Andreu i la Codinella, conegut com la muralla d'en Jaffa en època medieval i on encara queda l'arrencada del portal de la muralla conegut històricament amb els noms de mossèn Bosch (en honor a Miquel del Bosch i Sallent), de na Paula (en honor a Paula Sallent, molt possiblement tia materna de l'anterior) i, més comunament, de Galceran o Francesc Andreu, va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) pel decret de 22/04/1949. Aquesta protecció, informen, es manté actualment i el Departament de Cultura de la Generalitat el té classificat en la categoria de Monument Històric. Per part seva, el Ministeri de Cultura d'Espanya, que també té competències en matèria de protecció patrimonial, el té registrat. Així mateix, el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa de l'Ajuntament també recull que es tracta d'un BCIN en la fitxa corresponent.

"No cita enlloc que s'hagi de protegir"

No obstant això, manifesten, "i aquí ve la (relativa) sorpresa que explica l'afectació que té lloc ara mateix (esperem que mínima) és que el plec tècnic de condicions de la licitació (setembre de 2021) i d'adjudicació (abril de 2023) que va fer Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (que depèn del Departament de Territori, òrgan responsable de l'enderroc), no cita enlloc que s'hagi de protegir la muralla durant l'enderroc, malgrat que preveu que s'haurà d'ocupar la via pública i tallar carrers per fer el desenrunament amb maquinària".

Afegeix que, "així mateix, atès que per fer l'enderroc, o bé Infraestructures.cat o més probablement l'empresa Urcotex, que aparentment té experiència en demolicions en zones patrimonialment destacades, han hagut de demanar la preceptiva llicència d'enderroc a l'Ajuntament de Manresa, sembla que el Servei d'Urbanisme ha negligit (per enèssima vegada) la protecció patrimonial preceptiva i no deu haver indicat a la llicència la necessitat de protegir degudament la muralla".

Pendents d'un comunicat d'Infraestructures.cat

Posen de relleu que "és un fet que no podem afirmar, però, com que ja estem en vies d'obtenir còpia de la llicència en qüestió, creiem que aviat podrem confirmar la negligència". En tot cas, remarquen les fonts del CEB, "el Servei d'Urbanisme té la potestat d'aturar cautelarment les obres si observa alguna deficiència important. En aquest sentit, tenim notícia que des de divendres passat (26/05/2023) la tècnica de Patrimoni de l'Ajuntament va emetre un informe alertant de l'afectació que, no obstant, no deuria ser suficient per tal que, o bé Infraestructures o bé Urbanisme, aturessin les obres per decidir com actuar. En aquest sentit, cal indicar que ahir (31/05/2023) a les 11 del matí hi va haver una reunió entre administracions i se'ns ha informat que avui Infraestructures.cat emetrà un comunicat".

L'entitat cultural sense ànim de lucre, fundada el 1978 i dedicada al foment, divulgació i promoció de projectes d’investigació de les ciències humanes i socials al Bages, considera que "el més lamentable de tot plegat és que la negligència de dues Administracions ha portat a l'afectació de restes patrimonials d'origen medieval declarades BCIN que, irònicament, es van sobrevolar amb un dron el propassat 18/12/2022 per poder-les estudiar millor".